台智光等3案 蔣萬安：廉政透明委員將立案調查

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北12日電）台北市議員苗博雅在議會質詢要求台智光案、京華城容積率案、北士科T17、T18設定地上權標案，應交由北市府廉政透明委員會進行調查。市長蔣萬安今天表示可以。

蔣萬安上午率市府官員至台北市議會針對台智光案、因應地震後都更議題進行專案報告。社會民主黨籍市議員苗博雅質詢，蔣萬安在專案報告提到因台北地檢署及法務部廉政署發函給台北市政府進行調閱資料，因此不能提供台智光案相關資料給議會。

苗博雅接著說，檢廉調閱資料是否包含台智光的母約，也就是前市長郝龍斌任內簽約的相關會議紀錄及簽呈公文。蔣萬安答詢是，至少在檢廉調閱資料範圍內。

苗博雅指出，針對檢廉調閱台智光母約相關資料，是否可合理判斷郝龍斌當時所簽母約有涉弊案可能性，否則檢廉為何要調閱當時簽約歷程。蔣萬安答詢，檢廉是要了解整起案件來龍去脈。

苗博雅表示，竟然檢廉調閱資料範圍包含台智光案母約，台北市政府是否要弄清楚此案是否涉弊端，且蔣萬安回應其他議員針對北士科T17、T18設定地上權案、京華城容積率案質詢時都稱會調查。

苗博雅要求把台智光案、北士科設定地上權案、京華城容積率案，應交由台北市廉政透明委員會立案調查。蔣萬安答覆可以後並說，廉政委員會也開始調整相關作法。

苗博雅並提到，調資料發現從蔣萬安上任至今，北市廉政委員會僅開過2次會，一次討論要設獎項提供給民間企業、一次討論建管處列管案等內容，但像前市長柯文哲任內，廉政委員會還對大巨蛋提調查報告，蔣萬安上任後，廉政委員會形同虛設。

此外，苗博雅質詢時問及寶林茶室食物中毒案時說，北市府把3月24日赴寶林茶室稽查紀錄列為密件，當天稽查採取證物紀錄和照片等都不能提供給外人，卻有中央民代拿到。苗博雅隨後在議場播放國民黨籍台北市立委徐巧芯照片。

苗博雅指出，北市府提及寶林茶室案在3月24日資料不能提供給議會，但相關紀錄卻已經外流，連北市議員無法索資，卻可提供給中央民代，是把議員當什麼，要求市府政風處查辦誰洩密。蔣萬安答詢會去了解。（編輯：方沛清）1130412