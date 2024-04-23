北市議員擬查北士科等案 柯文哲：勿轉移焦點

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（中央社記者陳俊華台北23日電）前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案屢遭質疑，北市藍綠議員更提案組專案小組調查。柯文哲今天說，他很清楚北士科案沒問題，要查的是台智光，不要轉移焦點。

為監督釐清台北市政府核定「京華城改建案」以及「北投士林科技園區T16、T17、T18三處市有土地設定地上權招商案」的決策始末，台北市議會藍綠19名議員共同提案，建議議會成立專案小組調查，訪談柯文哲及相關局處官員、調閱資料文件，檢討相關主導參與者行政責任。

前台北市副市長、台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊昨天說，士北科地上權招標本是好事，卻在政治操作下成壞事。

民眾黨主席柯文哲上午參與民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，北士科的案子他非常清楚沒有問題，如果要罵人要先講出覺得哪個地方有問題，因為會議紀錄都有。

至於北市議會只查京華城案與北士科案，卻不查台智光案。柯文哲說，要查的是台智光，「至少人都被檢察官收押了，卻不查那個（台智光）」，不要轉移焦點。

媒體詢問，民眾黨團總召黃國昌提倡委員會中心主義，但昨天在立法院司法及法制委員會中卻不投票，遭公督盟批評黃國昌雙標。柯文哲表示，「這你要問黃國昌，今天沒有討論這個」。（編輯：郭無患）1130423