布林肯訪中關切經貿及台海 分析指難獲突破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）美國國務卿布林肯4月24日即將訪問中國，外媒盤點他此行議題清單很長，但主要3大議題應為俄烏戰爭、台海及經貿；分析認為，由於中國方面目標是降低緊張局勢，中美關係難改善突破。

布林肯（Antony Blinken）將在4月24至26日前往中國訪問。這是他一年之內第2次訪中，美國國務院官員對媒體表示，布林肯此行將「明確而坦率地提出我們關切的問題」。

德國之聲21日報導，在國際局勢和美中關係均呈緊張情勢下，布林肯此行議題清單應該很長，但主要的關注議題應為俄烏戰爭、台海及經貿。

德國之聲指出，布林肯此行將警告北京不要向俄羅斯的軍工產業提供支持。七大工業國集團（G7）外長近期發表的一份聯合聲明中，呼籲中國停止向俄羅斯提供其用於擴大軍品生產的軍民兩用物資和武器系統零件。

布林肯在G7峰會的一場記者會上表示，「中國不能兩頭討好」，既協助俄羅斯又與歐洲維持良好關係。

在台海議題方面，報導引述美國官員表示，布林肯將呼籲北京不要在台灣新任總統賴清德5月20日的就職典禮前後做出挑釁性舉動。「在5月20日就職典禮前這段重要而敏感的時間，所有國家都應對和平與穩定做貢獻，避免採取可能升高緊張局勢的挑釁性行動並表現克制。這將是我們對外傳遞的訊息」。

其他議題包括關切中國不公平的經濟和貿易行為以及工業產能過剩對全球經濟的影響。

美國之音21日報導，美國國務院一名高級官員在週五的新聞發布會上表示，美國在議程中的任何問題上都「對取得突破的前景很現實且保持頭腦清醒」。另外專家也表示，布林肯此次訪中預計會談不會有任何重大進展。

例如美國國務院官員對美國之音表示，美國在必要時將對「嚴重危害烏克蘭和歐洲安全」的中國公司「準備採取行動」。

但華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）表示，與美國形成對比的是，「歐盟還沒有真正對中國個人或公司實施同樣程度的制裁」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，美國關切禁毒議題，特別是強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl），這是18歲至49歲美國人死亡的主要原因。美國緝毒局表示，中國仍是透過國際郵寄或快遞作業走私芬太尼相關物質的主要來源，也構成了進入美國的所有芬太尼相關物質的主要來源。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員布朗（Vanda Felbab-Brown）認為，中國將禁毒以及更廣泛的國際執法合作視為一個可以利用來實現其他目標的戰略性工具，「即使中國目前的目標是降低緊張局勢，中國的禁毒合作也會受到雙邊關係中新危機的制約」。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130422