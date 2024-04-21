布林肯4/24訪中 台海、芬太尼及不公平貿易議題上桌

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）美國國務卿布林肯將於4月24至26日訪問中國，談南海、台海局勢、中國不公平貿易及打擊芬太尼等。美方官員簡報此行時提到，在台灣總統就職前的敏感時期，盼所有國家避免採取使局勢升級的挑釁行動。

布林肯（Antony Blinken）去年6月訪問北京，時隔不到一年，將偕同數位國務院官員再次訪中。國務院高階官員日前舉行電話背景簡報時表示，布林肯此行除了前往北京，還加碼訪問上海。

官員指出，布林肯一行人包括剛從中國返美、主管亞太事務的助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國際毒品暨執法事務助卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網路空間和數位政策的無任所大使費克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

中國領導人習近平去年在北京會見布林肯時，端坐在橫排中央的主席位，布林肯等美中官員則分坐左右兩直排，與以往習近平和外賓左右對坐的方式迥異，引發美國第一外交官遭矮化的討論。國務院官員僅透露布林肯此行將與中國外長王毅及其他高階官員會晤，未多談其他行程。

「我們現在與一年前截然不同，當時雙邊關係處於歷史性低點。我們已著手穩定雙邊關係，同時又不犧牲強化聯盟、積極競爭及捍衛自身利益的能力。」這名官員說。

美中關係或許從谷底反彈，但是布林肯再次踏上中國，也逢多事之秋：美國剛啟動對中國的海運、物流和造船業的301條款調查；美國會舉證歷歷，指中國仍補貼芬太尼生產出口，及美國官員多次正告中國勿支持俄羅斯國防業。

這名官員表示，布林肯此行目標有3：在關鍵議題上取得進展、明確且直接地傳達對區域及全球議題的關切，及負責任地管理競爭，以免造成誤判或衝突。官員也預告，可預期雙邊在未來幾週、幾個月將進行更多高階外交接觸及互動。

他指出，布林肯除了延續拜習會的承諾，推進禁毒合作及強化兩軍溝通等外，布林肯將明確且坦率地提出美國對人權、不公平經濟及貿易行為、中國工業產能過剩、中國支持俄羅斯國防業等問題的關切。

「當然，國務卿還將討論印太區域的挑戰，包括中國在南海挑釁、北韓威脅言論及魯莽行動、緬甸危機及重申台海和平與穩定的重要性」。

官員回應布林肯是否將要求中國在台灣總統就職典禮前後，維持台海穩定時表示，布林肯將在公開及私下場合強調，美國對於維持台海和平與穩定有著持久的利益，美國認為這對於該區域及世界至關重要。

他說，在就職典禮前夕的這重要且敏感時期，「我們期待所有國家都能為和平與穩定做出貢獻，避免採取可能升高緊張局勢的挑釁行動，並展示克制。這將是我們今後要傳達的訊息。」

打擊在美引發成千上萬人死亡的芬太尼（fentanyl）氾濫方面，官員說，布林肯視芬太尼為美中最重要的議題之一。芬太尼是18歲到49歲美國人最主要的死因，此行重點在於確保雙邊落實拜習會的相關協議，在執法機構方面，更是如此。

記者詢問國務院短期內是否有意降低對中國的第3級旅遊警示，官員指出，美國盡一切可能確保海外公民的安全。當前針對中國的旅遊警示是基於中國若干國安法的不透明性及美國公民遭關押等情形所引發的疑慮，相信布林肯訪中期間將再次提出這些問題。

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他說，美方將在適當的情況下重新評估旅遊示警等級，「但實際上，這是非常嚴格的過程。」

中國「對外關係法」及修訂版「反間諜法」去年7月上路後，美國國務院發出第3級旅遊警示（Reconsider travel，僅次於最高級的「請勿前往」，Do Not Travel），建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險。（編輯：陳慧萍）1130421