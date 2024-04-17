拜登爭取藍領選票 推動對中國鋼鐵和鋁徵收3倍關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）隨著美國總統拜登尋求在11月總統大選中贏得藍領階級的選票，他今天將以「不公平競爭」為由，敦促對中國鋼鐵和鋁徵收3倍關稅。

法新社報導，而在拜登發出上述呼籲之際，美國貿易代表署（USTR）宣布將對中國在造船、海運和物流領域的貿易行為展開調查，以回應美國5個工會近期的請願。

拜登今天將在匹茲堡向鋼鐵工人發表講話，這是他在賓州這個關鍵搖擺州為期3天訪問的第2天。

拜登和他的競選對手川普都在爭奪至關重要的藍領選民，並承諾將重振美國製造業。

白宮發表聲明說：「中國對其國內鋼鐵和鋁業的政策和補貼，意味著高品質的美國產品被以人為壓低價格的中國替代品所削弱，而中國替代品生產過程的碳排放更高。」

一名美國資深官員告訴媒體，中國占全球鋼鐵產量的一半，並以遠低於美國鋼鐵的價格對外出口。

隨著美國貿易代表署對川普政府期間對中國徵收的關稅進行審核，拜登敦促其根據美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款將現有稅率提高兩倍。

目前根據該條款，美國對中國鋼鐵和鋁徵收的平均關稅為7.5%。

所謂的301條款調查是川普政府在與北京當局貿易戰中的主要工具，用來證明徵收關稅的合理性。

白宮今天還說，拜登也指示官員與墨西哥合作，防止中國商品繞道墨西哥，藉以規避美國關稅。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130417