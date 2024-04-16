拜登夫婦公布報稅資料 2023年收入2017萬元

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）今天公布兩人2023年納稅申報表，延續了前任總統川普時期暫時中斷、展現白宮透明度的傳統。

法新社報導，這個一年一度的不成文傳統目的在於建立外界對白宮的信任，其他政治人物和候選人也經常這麼做。

拜登夫婦2023年收入為61萬9976美元（約新台幣2017萬元），其中大部分來自總統的40萬美元薪水，以及吉兒在附近維吉尼亞州一所大學任教的8萬5985美元薪水。

這個數字高於兩人2022年的57萬9514美元和2021年的61萬702美元收入。

川普先前選擇不遵循兩黨傳統，競選時和上任後都拒絕讓公眾查看他的納稅申報表。

在國會民主黨人發動法律戰後，川普數年的納稅申報表最終公諸於世，結果發現，由於商業損失，川普有好幾年幾乎沒有繳納所得稅。

現在川普投入2024年大選希望重返白宮，納稅申報表依舊選擇保密。

拜登夫婦申報繳納14萬6629美元的聯邦稅款，實質稅率為23.7%。

拜登還申報繳納德拉瓦州所得稅3萬908美元，吉兒繳納維吉尼亞州所得稅3549美元。

白宮在聲明中表示：「拜登總統認為，橢圓形辦公室的所有任職者都應該對美國人民開誠布公，每年公布總統納稅申報表的長期傳統應該延續下去。」（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1130416