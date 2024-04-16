川普封口費案開審 首日選不出陪審員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國前總統川普被控偽造商務紀錄以隱匿他的風流韻事，這樁歷史性的「封口費案」今天開始在紐約審理，首先要遴選陪審團，但未選出任何人，明天將繼續遴選。

這是首度有美國卸任總統接受刑事審判，與此同時，川普正試圖重返白宮，因此他一邊競選，一邊以刑事被告身分打官司。

美聯社報導，川普走出法院時說：「這是一場騙局。這是政治迫害。這種事會持續下去，直到永遠。」

川普共面臨4項起訴，包括被控不當持有機密文件、企圖推翻選舉結果等。但即使他被定罪，也不妨礙他成為總統，且這樁封口費案發生在多年前，一般認為沒有另外3項起訴所涉行為那麼嚴重，因此目前不確定此案會帶來哪些政治風險。

今天的程序從審前辯論開始，接著是下午的陪審團遴選。第一批96名陪審員候選人被喚到法庭上時，川普伸長了脖子看向他們，並對律師低語。

川普的名聲可能會讓遴選12名陪審員與6名候補者的過程極為艱鉅，尤其今年是總統大選年，他與民主黨籍總統拜登之間的競爭又非常激烈。審判所在的紐約市雖是川普長大、成名的地方，但傳統上這座大城市一直較支持民主黨。

在法官莫城（Juan Merchan）免除一些人的資格後，96名陪審員候選人只剩下約1/3。超過50人是在坦言自己無法公平公正看待川普後，立即被免除資格。

其中一名女性陪審員候選人承認她對川普很有意見，因此被免除資格。

莫城曾表示，關鍵在於「未來的陪審員能否向我們保證，他們會拋開任何個人感情或偏見，憑證據和法律做出決定」。

這些未來可能的陪審員要回答42個問題，涉及他們的背景、興趣和閱聽新聞的習慣，以及是否對川普抱持會妨礙公正的強烈信念，還有是否參加過支持川普或反川普集會。

川普對此案34項偽造商務紀錄的重罪指控概不認罪。

這樁案件的核心是指控川普的公司付了一筆錢給他的前律師柯恩（Michael Cohen），以償還柯恩於2016年總統大選前付給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的13萬美元，這筆錢的目的是要她別公開過去與川普的婚外情。

檢方說，川普給柯恩的錢被錯誤記載為法律費用，以掩蓋真實用途。川普的律師則說，這些錢真的是法律支出，無關隱匿。

一旦定罪，川普可能被判最長4年徒刑，但也可能是入獄以外的刑罰。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130416