川普封口費案有新事證 法官裁定延後30天開審

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國前總統川普封口費案，承審法官今天批准延後30天開庭，理由是出現大批新事證資料，需要時間檢閱，如今至少要延至4月才開審。本案是首次針對美國前總統提出的刑事起訴。

路透社報導，美國將於11月5日舉行總統大選，官司纏身的川普在準備挑戰現任總統拜登之際，一直試圖拖延各項法律訴訟程序，如今承審法官莫城（Juan Merchan）延後開庭的決定代表著川普又一次勝利。

封口費案是去年針對川普所提出4件刑事起訴案中的第一案，原定於3月25日在曼哈頓的紐約州法院開庭，雖然其它3案都沒有確定的審理日期，但此案審理的推遲，可能會使其他案件的時程安排變得複雜。

此案控方為曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室，法官莫城在書面裁決中並未宣布新的庭審日期，然而他將於3月25日舉行聽審，之後可能會將審理日期定在更遙遠的未來。

川普在本案中對34項偽造商業紀錄的罪名均不認罪，這些罪名源於他的前律師柯恩（Michael Cohen）向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元，以換取丹尼爾斯對她聲稱10年前與川普的性接觸一事保持沉默。川普否認與本名柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯有過任何性接觸。

先前調查封口費案的白艾榮辦公室本月根據川普辯護團隊申請的傳票，揭露了超過10萬頁與柯恩有關的文件。川普的律師表示，開庭需要推遲90天，以便審閱這些文件，檢方同意延後30天。

白艾榮辦公室今天表示，聯邦檢察官移交的許多文件無關緊要，因此不屬於川普團隊去年向美國檢察官辦公室所提請求的一部分。

但川普的律師指控白艾榮尋求阻止他們獲得有關柯恩的不利訊息，而柯恩預計將是本案關鍵的檢方證人。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130316