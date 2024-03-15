路透民調：拜登主打川普威脅民主 較難打動非裔選民

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，相較於其他類別選民，美國總統拜登選戰主打前總統川普是「民主威脅」的訴求，在非裔和無大學學歷選民中比較沒有巿場。

路透社報導，川普企圖推翻2020年敗選結果、最高法院裁定墮胎並非憲法賦予的權利、從墨西哥跨境進入的移民人數激增，在在導致憂心政治極端主義和民主受威脅成為美國人最大疑慮。

這項線上民調7日至13日對全國4094位受訪者進行，結果顯示，兩黨選民都對民主制度，以及對帶有高度黨派偏見政治人物可能設法通過不受大部分民眾支持的政策等問題引以為憂。

川普繼續無根據地主張大規模選舉舞弊導致他2020年敗選，拜登則警告此舉恐侵蝕選民對民主進程的信任。

約65%受訪者（其中民主黨、共和黨員占比分別為72%、64%）表示，他們擔心某些州「帶有偏見的州議會將推翻普選結果」，以支持特定候選人。其他受訪者有的表示不擔心或沒有回答這個問題。

兩黨都有更高比例受訪者回答，他們擔心「政府被偏見牽著鼻子走，頒布不合民心的法律」。

根據這項最新民調結果，兩黨都有約4成黨員認為另一黨是美國的迫切威脅。

儘管這些疑慮普遍存在於不同族群之間，美國選民看法的細微差別凸顯出民主黨人的一項關切，那就是尤其一些非裔或沒有大學學位的拜登支持者，大選當天可能缺乏投票動機。

約57%的拜登支持者表示，是為了阻擋川普再度入主白宮而支持拜登，相形之下，因為挺拜登而支持的比例只有30%，這說明激起恐懼的選戰主軸有助於降低民主黨員是否前往投票的疑慮。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1130315