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川普拜登雙雙跨越提名門檻 2024大選確定再度對決

2024/3/13 12:03（3/13 12:41 更新）
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美國總統拜登（左）和前總統川普（右）將在2024年總統大選再度對決。（左圖取自facebook.com/joebiden、右圖取自facebook.com/DonaldTrump）
美國總統拜登（左）和前總統川普（右）將在2024年總統大選再度對決。（左圖取自facebook.com/joebiden、右圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）媒體預測，美國總統拜登和競爭對手、前總統川普今天雙雙贏得足以獲得提名的黨代表票，將在2024年總統大選再度對決。

法新社報導，喬治亞州、密西西比州和華盛頓州的初選結果基本上早成定局，因為拜登和川普都已沒有其他初選挑戰者，但今天的這幾場初選，讓兩人分別跨過民主黨和共和黨總統候選人提名門檻，在11月上演二度對決戲碼。

拜登需要1968張黨代表票才能獲得民主黨提名，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），拜登已於今晚跨過這道門檻；幾個小時後，川普也拿下獲得共和黨提名所需的1215張黨代表票。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130313

#川普
#拜登
#民主黨
#共和黨
#美國大選
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拜登跨越民主黨提名門檻 川普僅剩一步之遙
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