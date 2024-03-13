不滿拜登稱總理尋求獨裁 匈牙利召喚美大使說明

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（中央社布達佩斯12日綜合外電報導）匈牙利政府今天駁斥美國總統拜登關於總理奧班（Viktor Orban）「尋求獨裁」的指控，並就這一說法召喚了美國大使。

法新社報導，過去幾年，這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國關係冷淡，美國經常批評匈牙利與俄羅斯關係密切、阻礙瑞典加入北約及民主倒退等。

拜登8日聲稱，奧班「直言他認為民主行不通，並尋求獨裁」。

奧班前往美國佛羅里達州拜訪「好友」川普時發表講話，川普在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸接待這位匈牙利民族主義領導人。

匈牙利就拜登這番言論，召喚美國大使說明。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在記者會上表示：「我們沒有義務容忍任何人說這樣的謊話，即使那個人恰好是美國總統。」

「我們要求大使給我們解釋，看看總理在哪裡、在何時，說過這位美國總統所稱總理這樣說過的話。顯然，總理沒這樣說過，所以我們無法得到實質回應。」

美國駐布達佩斯大使館證實，匈牙利外交部今天召見大使普瑞斯曼（David Pressman）出席「緊急」會議。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130313