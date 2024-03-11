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匈牙利總理：川普不會資助烏克蘭 以加速終結戰爭

2024/3/11 21:58
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（中央社布達佩斯11日綜合外電報導）匈牙利右翼民族主義總理奧班會晤美國前總統川普後表示，川普若重返白宮，不會再資助烏克蘭對抗俄羅斯，如此就可讓這場戰爭「加速終結」。

路透社報導，奧班（Viktor Orban）8日親自前往美國佛羅里達州拜訪「好友」川普（Donald Trump），以力挺這位美國前總統再度入主白宮。

奧班昨晚接受匈牙利國家電視台採訪時說，「他（川普）1毛錢都不會投入俄烏戰爭，因此這場戰爭很快就會結束。顯然烏克蘭單靠自己是撐不下去的。」

奧班還說，「如果美國和歐洲都不提供金錢和武器（給烏國），這場戰爭就會終結。只要美國人不給錢，歐洲人也無法獨力提供戰爭資金，這場戰爭就會終結。」

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，奧班一直拒絕向基輔當局提供武器，並持續與俄國維持緊密經濟關係。歐洲聯盟（EU）試圖孤立莫斯科之際，奧班仍於去年10月在中國會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

奧班表示，俄烏休兵後要如何透過和平談判終結戰爭，以及如何建立穩定安全的歐洲，這是一回事，但首先仍須實現和平，「他（川普）有辦法做到」。

川普競選團隊在「奧川會」後發布的聲明並未提到烏克蘭，只說川普與奧班討論了影響兩國的問題，包括各自的邊境安全。

歐洲各國領袖一直對川普可能重返白宮感到擔憂，因為川普一旦回鍋，代表美國對烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟的支持很可能再度減弱。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130311

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