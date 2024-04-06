開羅新一輪談判前夕 拜登促埃及卡達施壓哈瑪斯

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）有關各方本週末在埃及首都開羅展開新一輪談判前夕，美國總統拜登今天敦促埃及和卡達領導人施壓巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas），使之與以色列達成加薩停火與人質協議。

路透社報導，美國官員表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）將率領美國代表團出席開羅談判。

一名拜登政府高階官員說，拜登就人質談判狀況致函埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani），「他敦促他們確保哈瑪斯承諾並遵守協議」。

根據最近期的提案，以色列和哈瑪斯將協議6週停火，以換取哈瑪斯釋放生病的、年長的及受傷的人質。以哈協議進展已停滯數週。

這名高階官員說，當中基本要點仍然成立，只要哈瑪斯同意釋放這類弱勢人質，包括病患、傷員、老人和年輕女性等，加薩走廊（Gaza Strip）當天就會停火。

這名官員表示，哈瑪斯必須釋放人質，並透過長期停火為加薩人民帶來救濟物資。

這名官員還說，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8日將在白宮與人質家屬見面。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130406