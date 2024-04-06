傳以軍用AI辨識加薩目標 聯合國秘書長嚴正關切

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（中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導）以色列據傳使用人工智慧（AI）辨識加薩目標，造成許多平民喪生，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對此表示嚴重關切。

以色列-巴勒斯坦獨立線上新聞雜誌「+972」報導，以色列曾使用AI辨識加薩目標，在某些情況下，人工監督時間僅不到20秒鐘。

古特瑞斯說，以色列軍方的轟炸行動據傳包括把AI當作目標辨識工具，尤其是在人口稠密的住宅區，這造成大量平民傷亡，他對這些傳聞深感不安。

他說：「影響整個家庭的生死決定，沒有任何一部分應該交由演算法冷冰冰的計算來處理。」

「+972」這篇報導聲稱，以色列軍方使用幾乎無人監督的AI標定系統，對傷亡採取寬鬆政策，將數以萬計的加薩人標示為「暗殺行動嫌疑人」。

這篇報導提到，根據「6名以色列情報官員」說法，一個稱為「薰衣草」（Lavender）的系統「在對巴勒斯坦人前所未見的轟炸行動中發揮核心作用，尤其是在戰爭初期階段」。

「+972」報導：「根據消息人士，這對軍方的作戰行動產生很大的影響，以至於他們基本上把這個AI機器得出的結果，『視為好像這是人類的決定』。」

兩名消息人士說：「軍隊在戰爭爆發的頭幾週還決定，『薰衣草』每標記出一名低階哈瑪斯（Hamas）特工，就允許殺害多達15到20名平民。」

消息人士還說，「如果目標是哈瑪斯高階官員…軍隊在數個情況下曾授權擊斃100多名平民」。

以色列國防軍（IDF）今天駁斥這番說法，稱「IDF並未使用人工智慧系統辨識恐怖分子，或試圖推測一個人是否為恐怖分子」。

以色列國防軍又說，軍方有個「資料庫，目的是交叉對照…有關恐怖組織軍事特工的情報消息，作為分析人員的工具」。

以色列軍方表示：「當攻擊造成的預期附帶損害過大時，IDF不會發動攻擊。」附帶損害這詞的意思包含平民傷亡。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130406