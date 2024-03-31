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聯合國：4名所屬工作人員在黎南因爆炸受傷

2024/3/31 14:57
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（中央社貝魯特30日綜合外電報導）聯合國維和人員表示，黎巴嫩南部今天發生爆炸，有3名聯合國軍事觀察員和1名翻譯人員受傷。當地是以色列和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）頻頻隔界交火之處。

法新社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）維和人員在所謂的「藍線」（Blue Line）進行巡邏工作；藍線是以色列2000年撤出黎巴嫩南部時，聯合國劃定的邊界線。

聯合國停戰監督組織（UNTSO）支援這項維和任務。

UNIFIL發言人特內蒂（Andrea Tenenti）聲明指出，UNTSO的3名「軍事觀察員和1名黎巴嫩語翻譯助理在沿著藍線徒步巡邏時，因附近發生爆炸而受傷」。

特內蒂又說，傷者已經「撤離並接受治療」，UNIFIL正在「調查爆炸源」 。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，秘書長「譴責」今天的爆炸事件，並對藍線沿線頻繁交火的情況表示「嚴正關切」。

挪威國防部表示，其中挪威籍的聯合國觀察員「受輕傷」，已被送往醫院。

特內蒂告訴法新社說，另外兩名受傷的觀察員分別來自澳洲和智利，受傷4人目前都處於「穩定」狀態。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130331

#以色列
#黎巴嫩
#聯合國
#法新社
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