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川普稱以色列正輸掉公關戰 必須儘快結束以哈戰爭

2024/4/5 21:01
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國前總統川普（Donald Trump）登上電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）時表示，以色列正在因為從加薩走廊傳出的影像「輸掉公關戰」，必須儘快結束這場衝突。

法新社報導，共和黨籍總統參選人川普在今天上架的節目中表示：「他們每天晚上都在發布建築物倒塌的片段，他們不應該公布這樣的影像。」

他說道：「這就是他們輸掉公關戰的原因。他們─以色列─絕對會輸掉公關戰。」

法新社依據以色列官方數據所做的統計顯示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，造成1170名以色列人與外籍人士死亡，其中大多數是平民。

另據哈瑪斯治下的加薩衛生部數據，以色列對加薩走廊展開的報復行動造成至少3萬3037人死亡；聯合國（United Nations）警告，可能出現「災難性」程度的饑荒。

川普說：「你必須結束這一切，恢復正常狀態。你必須贏得勝利，而這需要很長的時間。」

他呼籲：「結束它。他們必須結束該結束的事。他們必須做個了結。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130405

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