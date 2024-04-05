13大慈善組織指控以軍攔路虎 馳援加薩難如登天

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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）13個大型國際援助組織今天警告，當前在加薩走廊（Gaza Strip）馳援幾乎不可能，其中一個團體指責那些向以色列提供軍火的國家與當地「形同種族滅絕」行徑串通一氣。

法新社報導，這13個人道主義團體抨擊以色列限制援助進入加薩走廊，非政府組織無國界醫生組織（Doctors Without Borders）行動總監德富爾尼（Isabelle Defourny）談及有關種族滅絕行徑的危險。

總部設在美國的慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen, WCK）7名工作人員本月1日命喪以軍空襲，消息一出引發國際憤慨。美國總統拜登表示感到「震驚和心碎」。

但無國界醫生（法國）主席德富爾尼表示，美國、英國和法國等國家向以色列提供軍事支援，「在道德和政治上與我們眼中形同種族滅絕的行徑串通一氣」。

這些援助組織也要求以色列放棄對加薩南部拉法（Rafah）發動地面攻勢的計畫，目前有上百萬平民在拉法避難。

儘管世界中央廚房已暫停在加薩的行動，這次聯合呼籲加薩停火的樂施會（Oxfam）和拯救兒童基金會（Save the Children）等13個組織都沒表示他們從當地撤離。

德富爾尼說，無國界醫生組織在加薩的300名人員中已失去了5位，並表示世界中央廚房7名工作人員罹難並不令人意外。

她說，加薩「現今環境根本沒辦法提供人道主義援助」，「因為在過去6個月裡，我們目睹了以色列對全體人民發動戰爭時所做的選擇，這些人民受困、被剝奪糧食且遭到大規模轟炸」。

她還說「加薩變得愈來愈不是人住的地方」，「已達到絕對恐怖的境地」。

德富爾尼表示，國際法院（ICJ）在1月命令以色列採取措施防止種族滅絕行徑，且上週再次下令，但「以色列迄今卻是反其道而行，持續阻擋人道主義援助並摧毀重要民生基礎設施，從世界中央廚房遇襲和（加薩最大醫院）西法醫院（Al-Shifa）被毀情況可見一斑」。

以色列強烈反駁有關以方阻止援助的指控，反稱人道組織未能做好分發工作。

樂施會表示，加薩北部挨餓的人民每天被迫以平均245卡路里的熱量生存，比一罐豆子還少，遠低於每人每日建議平均攝取量2100卡路里。樂施會高級人道救援政策顧問保羅（Scott Paul）說，北部將近一半的人實際上「靠更少生存」。

這些慈善團體呼籲立即停火，並說以色列及提供以色列軍火的國家「有義務（根據國際法）保護人民免遭暴行」。

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一直在加薩醫院工作的美國兒科重症醫師哈吉-哈山（Tanya Haj-Hassan）表示，加薩「每個人都成了目標」，「當地證據顯示，這不像是一場針對（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）的戰爭，而是針對平民」。

她說，「在手術室時，看不到哈瑪斯，但會看到整個家族被滅」，「我曾看到狙擊手直接朝兒童頭部和老人開槍」，並說她注意到以軍「針對特定群體攻擊的一貫模式，包括醫護人員、媒體和人道援助工作者」。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130405