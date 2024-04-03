世界銀行：加薩關鍵基礎設施損失已達185億美元

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據世界銀行今天發布的新報告，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭重創加薩（Gaza）關鍵基礎設施，損失已達約185億美元（約新台幣5928億元）。

法新社報導，世界銀行（The World Bank）在臨時損害評估中表示，自2023年10月7日以哈衝突爆發至今年1月底，加薩關鍵基礎設施損失已達約185億美元，相當於2022年約旦河西岸與加薩經濟產出總值的97%。

這份由聯合國與歐盟共同編寫的報告發現，結構性破壞影響「各經濟領域」，其中逾70%損失估計是由房屋損毀所致。

根據法新社整理的以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日發動史無前例的血腥攻擊，導致以色列約有1160人喪命，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列的報復行動造成至少3萬2916人死亡，其中大多是婦孺。

以色列遇襲後，以軍猛烈空襲加薩走廊，並在加薩境內持續展開地面行動，許多建物化為廢墟，估計留下2600萬噸瓦礫。

除結構性損壞之外，報告還發現，加薩超過一半人口瀕臨饑荒，人民正在「經歷嚴重的糧食不足和營養不良」。

根據估計，加薩有84%衛生設施受創或被摧毀，3/4人口因戰爭流離失所，逾百萬人無家可歸。

這份匯集遠端資料撰寫的報告發現，加薩的供水和衛生系統「幾乎崩潰」，供給量不到戰前的5%。

世銀表示，由於教育系統崩潰，加薩兒童失學率達到100%，92%的主要道路受損或毀壞。

世銀報告呼籲各界「增加人道援助、糧食援助與食物生產，為流離失所者提供住所，以及提出快速、具成本效益和可擴增的住屋解決方案並恢復基礎服務。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130403