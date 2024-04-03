巴勒斯坦繼2011再爭正式加入聯合國 重點一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部2日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府今天正式要求聯合國安全理事會，重新審議他們2011年遞交成為這個世界組織正式會員的申請案。

法新社報導，目前有著聯合國觀察員國地位的巴勒斯坦，多年來一直爭取成為正式會員，若爭取成功，將等同於承認巴勒斯坦的國家地位。

巴勒斯坦申請加入聯合國要從2011年說起。當年由巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）遞交申請，但聯合國安理會從未就此案進行表決。聯合國大會則是於2012年11月賦予巴勒斯坦聯合國觀察員國地位。

觀察家認為，巴勒斯坦推動入聯案不太可能闖進聯合國大會，因為以色列最緊密盟友美國可以在安理會行使否決權來讓這項提案胎死腹中。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）昨天表示，這次目標是讓安理會在本月18日舉行的中東問題部長級會議上做出決定，但尚未就表決訂出時間表。

以下為路透社彙整有關聯合國會員資格的細節：

●巴勒斯坦目前在聯合國的地位如何？

巴勒斯坦是聯合國非會員觀察員國，與教廷地位相同。

2012年11月，193國組成的聯合國大會以138票贊成、9票反對、41票棄權通過決議，讓巴勒斯坦的觀察員地位從「實體」升格為「非會員國」，等於承認了巴勒斯坦是主權國家。

●聯合國怎麼接收新會員國？

尋求加入聯合國的國家通常向聯合國秘書長遞交申請書，再由聯合國秘書長把申請書寄給15國組成的安理會進行評估和表決。

曼蘇爾今天已致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求安理會重新審議巴勒斯坦2011年的正式會員國申請。聯合國發言人表示，古特瑞斯已將這封信函送交安理會。

15國組成的安理會委員會將先進行評估，研究申請案是否達到聯合國會員資格的要求。接著，委員會要不擱置申請案，要不送交安理會進行正式表決。申請案要過關，必須至少獲得9票贊成，且美國、俄羅斯、中國、法國或英國不能動用否決權。

若安理會通過會員國申請案，就可送交聯合國大會進行批准，而申請案需獲2/3多數支持才算得到聯大的批准。除非安理會和聯大都同意，否則一個國家無法加入聯合國。

●巴勒斯坦2011年的申請案後來怎麼了？

聯合國安理會一個委員會當年針對巴勒斯坦的申請案進行數週評估，以確定符合入聯的要求。然而，這個委員會未能達成一致立場，安理會也從未正式針對巴勒斯坦會員資格決議進行表決。

外交官員們表示，巴勒斯坦申請案未能取得成為決議案所需的9票支持，且就算取得足夠支持，美國也已表示會對此舉行使否決權。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130403