傳以色列官員會中失控咆哮 布林肯、蘇利文冷靜以對

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國官員透露，華府和以色列高階官員1日連線討論以國對加薩拉法的侵略計畫。會中以國戰略事務部長德默爾因不滿撤離加薩平民的計畫遭質疑，竟失控咆哮，美方則冷靜以對。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述2名美國現任與1名前任官員說法報導，德默爾（Ron Dermer）1日為該國的平民撤離計畫辯護時情緒失控，不僅大聲吼叫還猛揮手臂。與此同時，包括美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）等與會美方官員保持冷靜，沒有激烈回應。

美方官員指出，以國計劃在數週內將140萬平民從拉法（Rafah）遷移到該市北部的臨時帳篷，但以方提案並未說明如何滿足平民公共衛生需求，也沒有評估總共需要多少糧食或飲用水，以及要如何取得食物和水。而且以國官員只考慮採購所需的數十萬頂帳篷中的一小部分。

當美方官員表示他們認為以方計畫「不切實際」時，德默爾突然開始「暴走」。

根據2名華府官員的說法，美方官員對於德默爾開會時「激情演出」習以為常。一名官員則試圖緩頰，稱這次會議成果豐碩，會議目的是要啟動雙方就以國可能如何繼續對哈瑪斯（Hamas）發動戰爭的一系列討論，而非提出詳細計畫。

與會人士透露，針對拉法地面入侵行動，以色列並未提供太多具體資訊，預計下週另一場會議將針對相關計畫進行更詳細討論。

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NBC發布上述報導後，一名出席會議的以國官員澄清，這是「對會議室情況的扭曲報導」，強調即使雙方存在分歧，會議仍富建設性且與會雙方相互尊重，「全程也都沒人大吼大叫」。

據報導，除蘇利文和布林肯，美方還有來自白宮、國務院和五角大廈的至少另外7名高階官員與會；以方代表則包括德默爾與國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1130404