以色列連3天反政府示威 數千民眾要尼坦雅胡下台

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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）數千名憤怒的以色列人今天持續反政府示威，這是他們連續第3晚走上街頭，要求總理尼坦雅胡下台，並表示他們不會就此罷休。

目前仍有134名人質被「哈瑪斯」（Hamas）扣押在加薩走廊（Gaza Strip），家屬不滿尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）營救不力。去年街頭運動未能推翻尼坦雅胡的反政府人士也要求舉行新選舉。

由人質家屬和反政府運動人士串聯的大規模抗議活動，讓耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）3月30日、31日兩天陷入癱瘓。

今天，數千人再次聚集在特拉維夫及位於耶路撒冷的以色列國會外。數名示威者告訴法新社，必須迫使尼坦雅胡下台，「好拯救以色列」。

一名40歲的示威人士表示：「這對以色列來說，是一場攸關生存的危機。」

她說：「一想到有人會來把我從床上抓走，且無法相信軍隊或政府會來救我，我根本沒辦法在此地活下去。」她是指哈瑪斯去年10月7日突襲以色列時擄走大批人質。

法新社報導，尼坦雅胡長期以來不斷聲稱，他是唯一能保證以色列人安全的領導人，但這個說法被哈瑪斯的突襲行動給打破，這場攻擊讓以色列大肆吹噓的安全機構措手不及。

一名65歲的將領稱讚以色列軍方在加薩的行動「非凡」，但他也表示，尼坦雅胡正將「軍事上的成功付諸流水」。

他說：「打一場沒有目標的仗，根本毫無意義。戰爭是種外交工具，而以哈戰爭唯一的目的，就是讓尼坦雅胡能持續掌權。」

他和那些帶頭抗議的人質家屬與許多支持者一樣，確信尼坦雅胡並未努力營救人質。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130402