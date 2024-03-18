尼坦雅胡：出兵拉法前撤平民 蕭茲：150萬人怎麼保護

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天矢言，以軍進入人滿為患的加薩走廊南部討伐巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）前，平民將可離開。但德國總理蕭茲質疑該如何保護逾150萬人。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與到訪的蕭茲（Olaf Scholz）在耶路撒冷（Jerusalem）會談後召開聯合記者會，作以上表示。目前約有150萬人避難加薩南部拉法（Rafah），其中大部分人因加薩戰爭而流離失所。

右翼總理尼坦雅胡的安全和戰時內閣就國際致力達成停火協議的最新努力進行商討，他的辦公室15日曾經表示，尼坦雅胡批准對拉法展開軍事行動和「人員撤離」計畫。

尼坦雅胡在記者會中說：「我們目標是消滅在拉法的剩餘恐怖營隊，同時讓平民離開拉法。繼續鎖住民眾，不是我們會做的事。」

不過蕭茲質疑說：「應該怎麼保護超過150萬人？他們該去哪裡？」

對以色列提供數十億美元軍事援助的美國已經要求以色列提出「切實可行的明確計畫」，確保平民「安然無恙」。（譯者：何宏儒）1130318