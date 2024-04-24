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英相蘇納克訪德 將宣布共同開發火砲系統

2024/4/24 08:00
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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國首相蘇納克今天結束在波蘭的訪問、轉往德國，明天將與德國總理蕭茲會晤，雙方將宣布計畫共同開發火砲系統，以及強化能源和經貿合作。

英國首相府指出，英、德計畫共同開發使用155公厘砲彈的榴彈砲遙控輪式火砲系統（RCH 155）。這個系統將裝載於由德國研發、獲英德兩國陸軍採用的「拳師」（Boxer）多功能裝甲車。

蘇納克（Rishi Sunak）另擬與蕭茲（Olaf Scholz）討論英德雙方在能源領域的合作，包括「綠色氫能」（利用低碳能源電力及藉由電解製成的氫能）出口。

首相府表示，德國能源業「萊茵集團」（RWE）擬在2030年以前投資英國超過80億歐元（近新台幣2800億元），「意昂集團」（E.ON）則將在未來5年投資英國約10億英鎊（近新台幣405億元），以增進英國電力網的可再生能源配置。

德國另一家主要的能源公司Uniper也承諾加碼投資80億歐元，項目包括用於供應德、英兩大市場的天然氣發電廠、太陽能和風力發電設施、儲能系統、氫能生產設備。

根據英國官方資料，德國是英國在歐洲大陸的最大貿易夥伴，雙邊貿易額去年達1477億英鎊。（編輯：高照芬）1130424

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