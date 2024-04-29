紐時：國際刑事法院恐同時對以哈領導人祭逮捕令
2024/4/29 22:46
（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）根據紐約時報，以色列官員相信，國際刑事法院（ICC）可能對以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等官員與哈瑪斯（Hamas）領導人發出逮捕令。
紐約時報（The New York Times）報導，根據5名以色列及外國官員，以國官員日益相信，ICC正準備基於與以哈衝突有關的指控，對以色列政府高級官員祭出逮捕令。
據報導，這些以色列及外國官員也認為，ICC也正考慮對哈瑪斯領袖發出逮捕令。
以色列官員指稱，他們相信尼坦雅胡可能在逮捕令名單之列。目前尚不清楚ICC將對哪些哈瑪斯人員發出逮捕令，或是基於何種罪名。（譯者：陳正健）1130429
- 2024/04/29 23:00
- 紐時：國際刑事法院恐同時對以哈領導人祭逮捕令2024/04/29 22:46
- 2024/04/29 16:23
- 2024/04/29 10:29
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
布林肯抵沙烏地阿拉伯 將討論以哈戰爭後加薩治理計畫