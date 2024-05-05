本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突
首頁 / 國際

以色列總理堅拒哈瑪斯停火條件 稱接受等同投降

2024/5/5 21:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天拒絕為達成停火及釋放人質協議，接受巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」終止加薩戰爭的條件，稱如果接受哈瑪斯要求，對以色列將是「重大挫敗」。

法新社報導，根據尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明，他告訴內閣：「以色列無法接受。哈瑪斯（Hamas）部隊從他們的地下掩體走出來，再次掌控加薩（Gaza）地區，重建軍事基礎設施，然後再次威脅以色列公民，我們不準備接受這樣的狀況。」

尼坦雅胡在內閣會議上強調：「向哈瑪斯的條件屈服，對以色列將是重大挫敗。對哈瑪斯、伊朗及整個邪惡軸心卻是重大勝利。」

他說道：「因此，以色列將不會同意哈瑪斯的要求，因為這就代表投降，以色列會繼續作戰，直到達成所有目標。」

路透社報導，尼坦雅胡提到為了確保人質獲釋，以色列願意暫停在加薩作戰。據信仍有逾130名人質遭到哈瑪斯囚禁。

然而尼坦雅胡又說：「儘管以色列展現這麼做的意願，哈瑪斯卻堅守其極端立場，先是要求我軍全面撤出加薩走廊、結束戰爭，然後是讓哈瑪斯繼續掌權。」

他警告，如此一來「哈瑪斯將能履行自身承諾，一再實行屠殺、性侵及綁架」。

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）今天則指控尼坦雅胡破壞調停者的努力，他們試圖藉由目前正在進行的談判，達成休戰及人質交換協議。

以卡達為根據地的哈尼雅說，尼坦雅胡想要為繼續侵略加薩不斷捏造理由、擴大衝突範圍，以及破壞調停者及各方為達成協議付出的努力。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130505

哈瑪斯
以軍突襲約旦河西岸村莊 5名巴勒斯坦人喪生聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒 以哈應儘快停火
尼坦雅胡
尼坦雅胡：無論有沒有休戰協議 進攻拉法勢在必行傳美擬制裁侵害人權以軍單位 以總理稱反對到底
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：