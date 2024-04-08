埃及媒體：加薩停火談判 取得「重大進展」

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（中央社開羅8日綜合外電報導）埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera）今天報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）就加薩走廊停火問題在開羅舉行的會談，已取得「重大進展」。

具官方色彩的開羅新聞引述埃及高層人士透露，停火協議裡「幾個爭議點取得重大進展」。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）7日抵達埃及後，以色列與哈瑪斯的代表今天也來到開羅，就停火問題進行新一輪談判。

埃及、卡達和以色列最大盟友美國，均在前幾輪談判中介入調停，但能結束已為時6個月的這場以哈戰爭的協議，目前仍付之闕如。

開羅新聞指稱，卡達和哈瑪斯代表團已從開羅離開，預計「兩天內會回來敲定協議」。報導說美國和以色列代表團很快也會離開，未來48小時預料會持續磋商。

哈瑪斯暫未發表評論，參與會談的各方也沒有證實開羅新聞的報導內容。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示如不釋放人質，以色列不會同意停火；哈瑪斯則重申多項要求，包括永久停火、以色列軍隊自加薩撤軍，並讓流離失所者都能返鄉。

尼坦雅胡表示，儘管國際壓力越來越大，以色列不會屈服於哈瑪斯的「極端」要求。

以色列在全球面臨越來越多要求停戰的聲音，以色列無人機1日襲擊非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen），造成7名志工喪生，當中大多數是西方人，此後各地抗議以色列的聲音更形激烈。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130408