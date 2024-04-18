更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北車站與機捷聯通道一度淹水10公分 台鐵：超過排水容量雨水溢流
首頁 / 國際
伊朗襲以色列
新聞專題
伊朗襲以色列1/60
首頁 / 國際

尼坦雅胡：以色列將自行決定如何回應伊朗攻擊

2024/4/18 10:59（4/18 11:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）在全球領導人呼籲要克制的情況下，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列將自行決定如何對伊朗13日發動前所未有的攻擊做出回應。

在此同時，導致區域緊張局勢加劇的加薩戰爭並未和緩下來，為停戰所做的努力似乎陷入僵局。居中斡旋扮演關鍵角色的卡達，正在重新評估在陷僵談判中可發揮的作用。

以色列軍方矢言將對伊朗上個週末以無人機和飛彈發動的攻擊做出回應，引發國際透過外交方式希望安撫中東局勢。

美國和比利時已經承諾加強對伊朗的制裁力道，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）成為襲擊事件發生後，首先訪問以色列的西方使節。

尼坦雅胡的辦公室表示，尼坦雅胡告訴來訪的兩國外交首長，以色列將「保留保護自己的權利」。

尼坦雅胡表示，卡麥隆和貝爾伯克在會議中提出「各種看法和建議」。他說：「不過，我也想澄清：我們將自己做出決定。」

卡麥隆表示：「我們非常渴望能避免局勢升溫，並要向我們以色列的朋友說，現在是用腦、用心思考的時候了。」

貝爾伯克強調：「這個區域絕不能陷入完全無法預測的局面。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130418

伊朗13日晚間對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以色列「鐵穹」攔截飛彈。（美聯社）
伊朗13日晚間對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以色列「鐵穹」攔截飛彈。（美聯社）
#卡麥隆
#尼坦雅胡
#以色列
#德國
#卡麥隆
#伊朗
#貝爾伯克
#貝爾伯克
#英國
延伸閱讀
報復伊朗、進攻拉法 專家：以色列沒法同時達成伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂分析：伊朗首從本土發動攻擊演很大 與以色列互有盤算伊朗發動大規模空襲 以色列參謀總長：會有所因應美財長：美國未來幾天將進一步制裁伊朗專家：以色列遲早反擊伊朗 無人機工廠成可能目標
伊朗襲以色列
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗發動空襲 英國外相卡麥隆：以色列已決定報復
172.30.142.20