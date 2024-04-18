尼坦雅胡：以色列將自行決定如何回應伊朗攻擊

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）在全球領導人呼籲要克制的情況下，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列將自行決定如何對伊朗13日發動前所未有的攻擊做出回應。

在此同時，導致區域緊張局勢加劇的加薩戰爭並未和緩下來，為停戰所做的努力似乎陷入僵局。居中斡旋扮演關鍵角色的卡達，正在重新評估在陷僵談判中可發揮的作用。

以色列軍方矢言將對伊朗上個週末以無人機和飛彈發動的攻擊做出回應，引發國際透過外交方式希望安撫中東局勢。

美國和比利時已經承諾加強對伊朗的制裁力道，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）成為襲擊事件發生後，首先訪問以色列的西方使節。

尼坦雅胡的辦公室表示，尼坦雅胡告訴來訪的兩國外交首長，以色列將「保留保護自己的權利」。

尼坦雅胡表示，卡麥隆和貝爾伯克在會議中提出「各種看法和建議」。他說：「不過，我也想澄清：我們將自己做出決定。」

卡麥隆表示：「我們非常渴望能避免局勢升溫，並要向我們以色列的朋友說，現在是用腦、用心思考的時候了。」

貝爾伯克強調：「這個區域絕不能陷入完全無法預測的局面。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130418