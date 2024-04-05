因應伊朗可能報復 尼坦雅胡稱若來犯必以牙還牙

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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列涉嫌於本週稍早在敘利亞擊斃數名伊朗將領和軍事顧問，今天準備因應可能的報復攻擊，總理尼坦雅胡說，以色列將回擊「任何傷害或打算傷害我們的人」。

路透社報導，在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩戰線打了近6個月戰爭的以色列武裝部隊稍早宣布，所有戰鬥單位暫停休假，昨天也說正為防空單位動員更多兵力。

以色列被控於本月1日空襲伊朗駐敘利亞大馬士革使館區，造成2名將領和5名軍事顧問身亡，伊朗報復的可能性令人擔心戰事擴大。但兩名伊朗消息人士說，伊朗政府會把握分寸，避免衝突升級。

據信發動這場攻擊的是以色列，這是迄今在敘利亞針對伊朗發動的最重大襲擊之一。以色列未證實與此案有關，但也沒有否認。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚在安全內閣會議開頭就說：「伊朗多年來一向直接或透過代理人和我們作對，因此以色列要在攻守兩方面對抗伊朗及其代理人。」他沒有提到在敘利亞的這場攻擊。

他說：「我們會知道如何保護自己，我們會根據一項簡單原則來行動，也就是誰傷害我們或打算傷害我們，我們就傷害他們。」

白宮表示，總統拜登與尼坦雅胡談過話，兩人討論到伊朗的威脅。美國政府說，拜登表明美國會大力支持以色列面對這種威脅。

路透社記者和以色列商務樞紐特拉維夫（Tel Aviv）居民都說，全球定位系統（GPS）服務已中斷，明顯是為了協助防禦導引飛彈。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130405