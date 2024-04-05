更多編輯台推薦新聞：
專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

因應伊朗可能報復 尼坦雅胡稱若來犯必以牙還牙

2024/4/5 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列涉嫌於本週稍早在敘利亞擊斃數名伊朗將領和軍事顧問，今天準備因應可能的報復攻擊，總理尼坦雅胡說，以色列將回擊「任何傷害或打算傷害我們的人」。

路透社報導，在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩戰線打了近6個月戰爭的以色列武裝部隊稍早宣布，所有戰鬥單位暫停休假，昨天也說正為防空單位動員更多兵力。

以色列被控於本月1日空襲伊朗駐敘利亞大馬士革使館區，造成2名將領和5名軍事顧問身亡，伊朗報復的可能性令人擔心戰事擴大。但兩名伊朗消息人士說，伊朗政府會把握分寸，避免衝突升級。

據信發動這場攻擊的是以色列，這是迄今在敘利亞針對伊朗發動的最重大襲擊之一。以色列未證實與此案有關，但也沒有否認。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚在安全內閣會議開頭就說：「伊朗多年來一向直接或透過代理人和我們作對，因此以色列要在攻守兩方面對抗伊朗及其代理人。」他沒有提到在敘利亞的這場攻擊。

他說：「我們會知道如何保護自己，我們會根據一項簡單原則來行動，也就是誰傷害我們或打算傷害我們，我們就傷害他們。」

白宮表示，總統拜登與尼坦雅胡談過話，兩人討論到伊朗的威脅。美國政府說，拜登表明美國會大力支持以色列面對這種威脅。

路透社記者和以色列商務樞紐特拉維夫（Tel Aviv）居民都說，全球定位系統（GPS）服務已中斷，明顯是為了協助防禦導引飛彈。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130405

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10