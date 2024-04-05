拜登通話告誡後 以色列允經加薩北境臨時援助

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡辦公室今天宣布，以色列將允許經由與加薩走廊（Gaza Strip）北部接壤的邊界「臨時」運送援助物資。美國總統拜登稍早曾在電話中告誡尼坦雅胡。

拜登數小時前揚言，將把以色列採取保護援助人員和平民的具體行動，作為美國支援以色列在加薩攻勢的條件。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發出聲明說，「以色列將允許經由阿什杜德（Ashdod）與艾瑞茲（Erez）檢查站臨時運送人道援助物資」，指的是位於加薩北方約40公里處的一座港口與一個陸路關卡。

尼坦雅胡辦公室又說：「增加援助將可避免人道危機，這對確保能持續作戰與達成戰爭目標是必要的行動。」

以色列本月1日空襲加薩中部，造成美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名工作人員喪命後，面臨國際社會施加的壓力。

拜登4日與尼坦雅胡進行了30分鐘的嚴肅通話，稱這起以色列空襲行動「無法令人接受，並要求立即停火」。

根據白宮聲明，拜登也表明美國的政策將取決於以色列採取「明確、具體、可衡量的措施，以因應平民受傷、人道苦難與援助人員的安全問題」。

尼坦雅胡辦公室發出上述聲明後，白宮隨即對以色列行動表示歡迎，稱這將「讓運入加薩的援助物資增加」，並呼籲以方「全面且迅速地落實」。

自以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭以來，加薩就一直遭到以色列封鎖，聯合國指控以色列不讓人道援助物資運入，並警告可能出現「災難性」程度的飢餓狀態。

以色列則是否認阻撓援助物資運入。

法新社依據以色列官方數據所做的統計顯示，哈瑪斯去年10月7日發動攻擊，造成1170名以色列人與外籍人士死亡，其中大多數是平民。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部數據，以色列對加薩展開的報復行動造成至少3萬3037人死亡，其中大部分是婦孺。

根據今天的聲明，以色列有關當局也將讓「經由（以色列南部邊界關卡）克瑞沙洛（Kerem Shalom）的約旦援助量增加」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130405