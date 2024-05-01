美國反越戰後再現大規模校園示威 哥大生占校舍提3訴求挺巴勒斯坦

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學（Columbia University）行政人員苦於控制校內親巴勒斯坦示威活動之際，占領哥大紐約市校區一棟建築物的學生今天矢言力抗各項驅逐他們的行動。

綜合法新社和路透社報導，這波蔓延至全美數十個大學院校的抗議浪潮，為1960、1970年代反越戰示威活動以來，美國境內示威校園數量最多、且抗議時間最久的一次。

在哥大，儘管校方揚言祭出開除學籍處分，許多示威學生矢言會持續他們的抗議行動。

示威者於昨天深夜至今天清晨期間破窗進入漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），接著張開了一個寫有「辛德大樓」（Hind's Hall）的橫幅，以一名在加薩走廊（Gaza Strip）遭以軍殺害的6歲巴勒斯坦兒童名字，象徵性地替這棟建築重新命名。

漢密爾頓大樓外聚集許多關注示威情況的人，有些人手挽著手形成路障，聲援示威學生。（路透社）

占領大樓的示威學生手舉抗議標語。（路透社）

美國總統拜登的白宮嚴詞批評哥大學生占領漢密爾頓大樓的行為，發言人直指「這種做法絕對是錯的」，並說「這並非和平抗議的實例」。

學生發起抗議行動是因不滿以色列為對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）而在加薩發動戰爭，導致大批巴勒斯坦平民喪生。而校方的難題則是一要保障示威學生的言論自由，二要因應部分人士直指這些集會日趨反猶和仇恨的申訴。

抗議學生對哥大提出三大訴求：自與以色列政府有業務往來的企業撤資、大學財務透明化，並赦免因參與抗議活動而受到紀律處分的學生和教職人員。

哥大的示威行動如野火般席捲美國多個高等教育機構，自4月18日哥大首度有約百名抗議人士被捕後，全美多個大學的學生也在校園裡搭起了帳篷，作為抗議營地。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130501