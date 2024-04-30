哥大挺巴勒斯坦示威升溫 學生占領紐約市校區1建築

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學（Columbia University）挺巴勒斯坦的示威學生今天占領紐約市校區內一棟建築物，因為校方限制只有住在校區的學生和提供基本服務的員工可進入校區。

路透社報導，哥大今天凌晨發布通知，針對位於紐約曼哈頓的晨邊高地（Morningside Heights）校區，即刻起僅限住在校區內宿舍的學生及提供基本服務的職員能夠進入；且限令「將維持實施，直到情況允許解除」。

通知還寫道：「（確保）校內每一位個人的安全是最重要的。謝謝各位的耐心、配合及理解。」

美國有線電視新聞網（CNN）根據一段影片報導，示威者占領校區內的漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），並透過一扇窗戶展示標語橫幅，上面寫著「Intifada」，是阿拉伯文「起義」的意思。

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美國長春藤名校哥倫比亞大學為了結束校園內挺巴勒斯坦示威活動，曾與抗議者進行談判；但在哥大宣布談判陷入僵局後，昨天開始對拒絕拆除在紐約市校區內搭建帳篷的學生祭出停學處分。

哥大校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）透過聲明表示，校方與學生組織及學術領袖進行數天談判後，仍未能說服示威者拆除校園內數十頂帳篷。這些帳篷是為了表達反對以色列攻打加薩走廊（Gaza Strip）而搭建。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130430