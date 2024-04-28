美國大學生示威挺加薩 警拒絕喬治華盛頓大學清場要求

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）美國大學生挺加薩示威延燒，近600名示威者被捕。距白宮5個街區的喬治華盛頓大學有人紮營抗議，美媒引述知情員警指出，警方憂心對和平抗議者採取行動的觀感，拒絕校方的「清場」要求。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天報導，員警於凌晨3時左右集結，準備進入喬治華盛頓大學（George Washington University）學生紮營抗議地點，但華盛頓特區大都會警察局及市政府高階人員下令停止行動。

示威者人數不多，以和平方式表達加薩即刻停火、校方應自與以色列有關的公司撤資等訴求。市長辦公室官員告訴校方，他們希望避免在全國電視螢幕上出現警察及示威者直接衝突的畫面。截至今天傍晚，警方未逮捕任何校內抗議人士。校警則在抗議地點架起路障，不准再有人加入。

由於事涉敏感的警察行動，要求匿名的市政府官員對華郵表示，他們沒打算要馬上清場，但如果示威者開始鼓吹或實施暴力，或激進團體加入抗議陣營，狀況可能會改變。

喬治華盛頓大學未回覆媒體對校方是否與執法單位討論清場的提問，僅於聲明中表示：「在示威者多次拒絕撤至他處的指示後，校警請特區警察局提供額外支援，以採取謹慎有序的方式確保我們社區所有成員的安全。」

報導說，華盛頓警方就警方與校方的討論不予置評，目前不清楚他們在準備進入抗議地點時，考慮使用什麼策略。

處理示威活動是特區警察工作之一，他們通常會試圖說服示威者自行離去，但也可使用具攻擊性的手段，穿上防暴裝備以強行驅散大批人潮。到目前為止，警方在抗議現場附近保持低調。

華府智庫「警方執法研究論壇」（Police Executive Research Forum）執行董事韋克斯勒（Chuck Wexler）為執法機構提供建議。他表示，警方很少拒絕大學驅離示威者的要求，因為校園屬私人土地。其他大學校園的挺加薩行動中，警察有時會與示威者發生衝突，或逮捕抗議人士。

但韋克斯勒說，大學應該向警方提出「令人信服的理由」，讓他們進行干預，而華盛頓特區警方似乎採取觀望態度。

他說，如果這些是和平示威者，而警察局說，「我們會守在這裡。不會離開，我們只是說目前沒看到進入（校園）的必要性」，那就沒關係。

這波校園反戰、支持巴勒斯坦示威蔓延，波士頓執法人員對試圖形成人牆的示威者採取行動。雙方激烈衝突，警方通報至少有4名員警受傷，愛默生學院（Emerson College）則有多名學生表示被推倒在地。

南加州的執法人員試圖驅散校園內的帳篷營地，與抗議者衝突，最終逮捕90多人。

亞特蘭大警方表示，警方在艾莫瑞大學 （Emory University）與示威者對峙時使用化學刺激物質；德州身著防暴裝備的州警在州長指示下拘留數十名抗議者。

在華盛頓特區，抗議人士在私立大學內示威，由於沒有犯罪行為，警方表示需要校方開口，他們才能在校內行動。為此，校方必須宣布拒絕離開的示威者為非法入侵，或列舉其他可能的罪行。

華盛頓特區員警在談到不驅離喬治華盛頓大學示威者的決定時表示，他們想起2020年6月，當時大多數和平抗議者被警察以警棍及化學刺激物質強行驅離拉法葉廣場（Lafayette Square），成為全國性新聞。

26日下午，喬治華盛頓大學的示威人數已減少到約30幾人。校方警告留下的學生，他們可能面臨暫時停學或禁入校園。

學生會主席蓋斯馬爾（Arielle Geismar） 發布聲明，呼籲校方勿以要求校警或華盛頓特區警察強行驅逐學生的方式使用暴力。

蓋斯馬爾說：「全國學生在遭強行驅離的過程中，都受到殘酷的對待及傷害。我非常擔心學生的安全。」

至今，從常春藤聯盟（Ivy League）名校到州立大學至少有50所院校出現紮營示威。根據彭博（Bloomberg News）等美國媒體統計，截至26日有近600人因校園示威被捕。（編輯：郭中翰）1130428