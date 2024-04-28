美校園挺巴示威延燒 警清除兩大學營地逮捕150人

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（中央社波士頓27日綜合外電報導）美國校園的挺巴勒斯坦示威抗議活動今天爆發更多衝突，警方在清除東北大學和亞利桑那州立大學抗議營地時，拘留150多人。

法新社報導，在美國東岸，波士頓警方在清除東北大學（Northeastern University）的一個抗議營地時拘留了約100人，社群媒體貼文顯示身穿防暴裝備的維安部隊和警察把帳篷放上卡車。

在美國西南部，警方在亞利桑那州立大學（Arizona State University）以非法入侵罪名，逮捕「未經授權」在校園紮營的69人。

東北大學在社群媒體平台X發表聲明指出，部分抗議者說出「包括『殺死猶太人』等惡毒的反猶用語」，促使當局採取行動。

亞利桑那州大表示，校內昨天有一個抗議團體紮營，成員大多並非該校學生和教職員，且一再藐視解散命令。

這波校園抗議活動對全美大學管理層構成重大挑戰，在承諾保障言論自由之際，面臨愈來愈多人投訴這些集會日益反猶且充滿仇恨言論。

美國多地的警方近幾天在大學內發動大規模逮捕行動，有時會動用化學刺激物和電擊槍驅散示威者。

東北大學在X的聲明中表示，之前舉行抗議活動的校園區域現已「完全安全」，「所有校園運作都已恢復正常」。

東北大學指出，清除校園營地的舉動，是因為這場活動一開始是學生示威，「2天前卻被與東北大學無關的專業組織人士滲透」。

校方補充說，羈押的人士中，持有有效校方證件的人已獲釋，未來將面臨校規處分而不是法律訴訟，而「來歷不明者則被捕」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130428