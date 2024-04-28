哈瑪斯與法塔組織北京會談 中國再度展現外交影響力

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（中央社台北28日電）路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）及其對手法塔組織（Fatah）近日在北京舉行團結談判。這兩個組織的代表和一名駐中國的外交官日前證實了此事。

這是加薩地帶戰事持續之際，中國介入巴勒斯坦地區事務的一次顯著外交舉動。

法塔組織是西方支持的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）所領導的運動，該組織在以色列占領的約旦河西岸行使有限的自治。

自2007年哈瑪斯武裝分子在一場短暫的戰爭中將法塔組織驅逐出加薩以來，這兩個巴勒斯坦對立派別一直未能解決政治分歧。

路透社26日發出的報導引述一名法塔組織官員透露，巴勒斯坦立法委員會議員阿邁德（Azzam Al-Ahmed）率領的代表團已前往中國；另外，哈瑪斯官員表示，哈瑪斯高級官員馬佐克（Moussa Abu Marzouk）所率領的會談小組將在當天稍晚飛抵中國。

中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會被問及此次會談時未正面證實，僅表示「中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解、加強內部團結」。

這次訪問是自以巴衝突去年10月爆發以來，首次有消息公開哈瑪斯代表團訪問中國。中國外交部稍早前表示，中方外交官員王克儉上個月在卡達會見了哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

路透社引述一名了解此事的駐北京外交官表示，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。

消息傳出前，法塔組織領導的約旦河西岸發生重大權力洗牌，阿巴斯上個月任命在商界舉足輕重的盟友穆斯塔法（Mohammad Mustafa）擔任總理，穆斯塔法稱結束戰爭是「國家的首要任務」。

此外，華盛頓也向法塔組織施壓，要求其介入以哈戰爭，並準備在哈瑪斯控制的加薩地帶進行戰後改革。

中國近期在中東展現出日益增長的外交影響力，與阿拉伯國家和伊朗保持著密切關係。去年，北京在地區宿敵沙烏地阿拉伯和伊朗之間促成了一項突破性和平協議。

日前訪中的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他26日與中國國家主席習近平以及其他官員討論了中方如何在包括中東在內的全球危機中發揮建設性作用。

數月以來，中國官員在國際間加大了對巴勒斯坦的支持力度，呼籲召開更大規模的以巴和平會議，並制定實施「兩國方案」的具體時間表；最近更持續推動巴勒斯坦加入聯合國案。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130428