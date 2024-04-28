加薩救援船突遭撤旗行程喊卡 援助團體：罕見政治舉措

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（中央社伊斯坦堡27日綜合外電報導）援助團體「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）今天表示，由於非洲國家幾內亞比索決定自兩艘船撤旗，一支預定前往加薩（Gaza）的人道主義援助船隊只能喊卡。

路透社報導，他們說：「幾內亞比索國際船舶登記處（GBISR）在一個明顯的政治舉措下，通知自由船隊聯盟說他們已自兩艘自由船隊船隻撤旗，其中一艘為我們的貨運船。」

這個團體表示，他們3艘共裝載超過5000噸援助用品的船隊，原定昨天自土耳其啟航。他們形容幾內亞比索有關當局的檢查和要求既罕見又具有政治性。

幾內亞比索國際船舶登記處並未立即置評。

自由船隊聯盟為民間組織，而籌組工作主要由土耳其人權、自由及人道救援基金會（IHH）負責。自由船隊聯盟中由律師、醫師、護理師等組成的人權社運人士，齊心要為加薩提供直接援助。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境對以色列發動襲擊行動，官方數據直指造成約1200人喪生，另有253人遭擄為人質；事發後，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩地區發動報復性攻擊，當地衛生官員表示迄今造成至少3萬4305名巴勒斯坦人死亡。

聯合國專家團昨天呼籲讓援助船隊安全通行，並要求以色列依照國際法法規和國際法院命令，允許人道援助暢通無阻的出入管道。

自由船隊聯盟說：「沒有旗就不能開船。但事情不會就這麼了結。以色列不能也無法粉碎我們決心，我們必將突破以色列非法圍困行動，並與加薩民眾取得聯繫。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130428