美校園反戰挺巴勒斯坦示威蔓延 1週逾500人被捕

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國大學校園的反戰示威蔓延，全美各大學今天都有親巴勒斯坦示威學生被捕，使一週因示威被捕總人數超過500人；有電視台攝影記者遭執法人員拽倒在地，被控掩護示威者。

華盛頓郵報指出，南加州大學（USC）昨晚的騷亂導致數十人被捕，校方以因應示威改採新的安全措施為由，取消5月10日的畢業典禮。

美國警方4月18日起到波士頓的愛默生學院（Emerson College）、紐約大學、德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）、俄亥俄州大等各校逮捕示威者。儘管執法單位入校逮人，要求學校應與和以色列有生意往來企業劃清界線的學生依然在校園集會，無視校方軟硬兼施及政治人物呼籲鎮壓。

隨本學年即將結束，學生們今天絲毫沒有要撤除營帳和標語的念頭，一些地方還因警察逮人招來更多人加入抗爭。

其中一處衝突最激烈的地點是艾莫瑞大學（Emory University），亞特蘭大警方打斷校內一個營地，並在清場時與示威者對峙。華郵從社媒影像看到有警察向一名行動已被限制的抗議者使用電擊槍。

亞特蘭大市警局表示，員警驅離期間有使用化學刺激物，但否認在逮人時使用橡膠子彈；社媒一些影像顯示警察在尖叫聲中將人按壓在地。市警局在聲明中坦承因群眾拒絕離場，員警只得訴諸武力。

艾莫瑞大學發言人戴蒙（Laura Diamond）今天表示，警方拘留「幾十人」，但她無法給出確切數字，也沒說被捕者是否遭控罪。

21歲的艾莫瑞大學高年級生伊姆蘭（Jareer Imran）表示，他在上課時有聽到類似槍響，當他到示威宿營地時，看見50到60名警察面對上百名示威者，許多人表示警方發射催淚瓦斯害他們咳不停。

在波士頓的愛默生學院，警方凌晨驅散一場示威，影像顯示員警朝高舉雨傘組成人牆的示威學生進逼。波士頓市警局表示有108人被捕，4名員警受傷，被捕示威者裡無人受傷。

20歲的愛默生學院低年級生托瑞斯（Willow Torres）從21日起每晚都來參加示威，她說警察在一條小徑圍住示威學生，然後很快便感覺被警察從後揪住衣服並推倒在地，然後雙手被反綁。

托瑞斯形容自己被人扔來扔去，受到「極度暴力」；她今早獲釋後打算不再於晚間參加示威。

有社媒畫面顯示，執法人員在德州大學奧斯汀分校驅離示威學生時，將一名福斯第7台（FOX 7）在奧斯汀的攝影記者拽倒在地，攝影機掉落一旁。德州執法單位逮捕後指控他當時掩護示威者。（譯者：陳亦偉）1130426