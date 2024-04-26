巴勒斯坦旗飄揚華府校園 大學生紮營籲正視加薩慘況

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）全美多所大學內挺巴勒斯坦示威延燒，位於華府的喬治華盛頓大學學生今天在校園靜坐紮營，許多人披上黑白2色阿拉伯巾，揮舞巴勒斯坦旗，呼籲校方表明立場，正視加薩慘況。

從早上5、6時左右，約50名喬治華盛頓大學（George Washington University，簡稱GW）學生在校園一角搭起帳篷，隨後數百名社區成員加入挺巴勒斯坦行列，要求學校從與以色列相關的公司撤資（divest）、撤銷對親巴勒斯坦學生組織的指控。

現場可見美國國父華盛頓的銅像也披上巴勒斯坦旗幟及阿拉伯巾（Keffiyeh），及寫有「讓巴勒斯坦自由」、「勿讓雙手染血」等訴求的海報。比起警方之前進入紐約哥倫比亞大學校園架走抗議學生，GW今天的抗議相對平和，約5位校警在「帳篷區」外圍待命。

帳篷區內的學生則自成互助體系，分別擺攤提供水、乾糧及口罩等，以英語大合唱義大利抗議歌曲「再見了，姑娘」（Bella Ciao），現場士氣高昂。數名不願露臉受訪的以色列學生也持手寫海報，要求停止種族滅絕，及「猶太人支持巴勒斯坦正義」。

下午抗議人士增至約400人，包括喬治城大學副教授艾德利（Fida Adely）。她向中央社表示，種族滅絕正在巴勒斯坦發生，美國卻資助這種行為，學生為此表示抗議，要求院校，高等教育機構與資助以色列種族隔離制度的行為切割。

同為教職人員的她，盼GW出面與學生溝通，校警保持平和，不要再有學生被強制拉離校園的情形。

美國華府喬治華盛頓大學約400名學生25日靜坐紮營，要求校方表明立場，並將校內美國國父華盛頓銅像披上巴勒斯坦旗幟及阿拉伯巾，以示對加薩的支持。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年4月26日

加薩地區發現多處亂葬崗，白宮要以色列給個解釋，總統拜登（Joe Biden）卻簽署法案給予以色列130億美元（約新台幣4230億元）軍事援助，艾德利認為這非常不利拜登競選連任。

「我們已經見證有組織、不倚靠任何單位的運動，我認為他（拜登）將因此失去總統大位，人們不能對種族滅絕視而不見。」

阿拉伯裔的胡笙（Hussein）則說，他今天參與GW的抗議是為呼籲結束對無辜兒童及女性的殺戮，「我們不是反猶太主義者，我們不反對猶太人，我們是為了全人類」。他同樣不滿總統援助以色列的立場，指拜登不願得罪影響力強大的美以公共事務委員會（AIPAC），否則總統職位不保。如今拜登已「贏得」種族滅絕的罵名，這也會記於史冊。

有消息指校警將於晚間7時「清場」，胡笙表示，他將盡可能地留下，不會離開。根據GW的獨立學生報，校方已經通知警方校內有「未經授權」的紮營活動，這違反學校政策。

記者詢問校警是否將請學生離開時，校警不願多回應，僅說「待在校園的走道上就沒事」。晚間8時30分左右，學生仍在現場，未被驅離。

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲，造成約1170人喪生後，立即與哈瑪斯開戰並攻打其控制的加薩走廊，迄今導致3萬4200人死亡，在美掀起學生抗議浪潮。

哥倫比亞大學最先出現挺巴勒斯坦活動，美國各地多所大學學生跟進，南加州大學抗議浪潮驚動警方，德克薩斯州大學發生學生與警方對峙，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）昨天前往哥大會見猶太學生，並於記者會暗示可讓國民兵（National Guard）進駐校園時，遭現場噓爆。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天說，拜登認為學生能在校園中暢所欲言、不帶偏見，實為重要；政府相信人民能和平地發表己見，但若涉及煽動仇恨或暴力的言論，政府必須出面遏止。（編輯：郭中翰）1130426