拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新的援助給烏克蘭。

這項總額950億美元的法案也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。

法新社報導，拜登今天告訴記者，「我剛才簽署眾議院在週末、參議院在昨天通過的國家安全包裹法案」，還說他「將確保會在幾個小時內馬上開始運交（援助）」。

援烏法案耽擱了好幾個月才通過，其間對抗俄羅斯入侵的烏克蘭部隊缺彈少藥，並在戰場上失利。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拜登表示，援助法案「會讓美國、世界變得更加安全，並延續美國在世界的領導地位」。他還說，法案「給予美國夥伴重要援助，好讓它們能保護自己，抵抗對其主權與公民性命及自由的威脅」。

另一方面，拜登今天也要求以色列立刻讓新的人道援助送到加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人手中。美國重要盟邦以色列正在加薩對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。（譯者：楊昭彥）1130425