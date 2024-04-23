烏研判前線情勢數週內惡化 哈爾科夫電視塔遇襲倒塌

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）一座主要電視塔今天遭到俄羅斯部隊轟炸而倒塌。烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫警告，未來數週前線情勢恐將惡化。

法新社報導，在第2大城哈爾科夫市官員通報俄軍砲火密集後，當地的法新社記者看見240公尺高的電視塔紅白相間的塔尖倒塌墜地。

社群媒體平台轉傳影像顯示，這座巨大電視塔周圍冒著滾滾灰色濃煙，塔上半部明顯遇襲而傾斜墜地。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體平台宣布，「占領者攻擊哈爾科夫一座電視基礎設施」。

他說，「員工已於警報期間進行躲藏，沒有人員傷亡」，但電視播送為之中斷。

這座電視塔上次遇襲是在俄國入侵烏克蘭初期，俄國地面部隊當時幾乎占領該市。烏克蘭官員警告，為了取得更多斬獲，莫斯科當局未來數週可能對哈爾科夫附近等地乘勢猛攻。

自從這座電視塔2022年3月遇襲以來，哈爾科夫就不斷受到砲彈攻擊。

烏克蘭軍事情報首長在這場攻擊之前數小時曾表示，前線情勢正在惡化。俄羅斯宣布占領位在一直試圖拿下的布格列達爾（Vuhledar）約20公里外的新米哈伊洛夫卡村（Novomykhailivka）。

烏克蘭軍情部門負責人才就烏軍未來幾週在東部的戰鬥可能更加艱辛提出警告，俄國國防部隨即宣布占領新米哈伊洛夫卡村。

武器和軍力都處於劣勢的烏克蘭軍隊過去數月一直在奮力抵擋預計很快將升高攻勢的俄軍。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說：「在我們看來，不久的將來有個相當艱困局面等著我們。」（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130423