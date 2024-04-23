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波蘭立陶宛聯合軍演 保衛北約東翼最脆弱區域

2024/4/23 16:44
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（中央社記者彭維楀華沙23日專電）為防止北大西洋公約組織（NATO）可靠性被削弱，波蘭和立陶宛近期在蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）進行軍演，約逾1500名士兵和200個組織參與，共同保衛北約東翼最脆弱區域。

「蘇瓦烏基走廊」的名字是來自當地主要城市，位置沿著波蘭與立陶宛邊界，且被夾在俄國高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯之間。當地被稱作北大西洋公約組織東翼的「阿基里斯腱」。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）曾說，他在2015年與時任德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面前想出蘇瓦烏基走廊這個詞，旨在告訴西方，這是歐洲和北約在東翼戰線防禦的漏洞。

法新社曾報導，莫斯科持續入侵烏克蘭，造成鄰近國家恐慌，包含立陶宛在內的波羅的海國家及位於烏克蘭西側的波蘭。這些國家擔憂恐成俄羅斯下一個侵略目標。

政治新聞網站Politico於2022年也報導，俄烏戰爭爆發後，立陶宛為遵守歐洲的制裁，不再允許貨物從白俄羅斯過境至加里寧格勒，當時俄國威脅立陶宛，此行為將導致嚴重後果，各界猜測蘇瓦烏基走廊緊張關係升溫。

報導指出，這裡是地球上最危險的地方，也有可能是俄羅斯與北約之間戰事的第一個觸發點，因此雙方透過軍演，提升在蘇瓦烏基走廊的協同作戰能力。

軍事戰略專家曾警告，蘇瓦烏基走廊是北約東翼最脆弱連結，一但淪陷，波羅的海三國與北約間就會被截斷，讓北約可靠性被削弱。

此次演習是冷戰結束以來，北約最大演習，也展現成員國對相互防禦的堅定決心。（編輯：張芷瑄）1130423

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