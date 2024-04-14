死刑釋憲案 2 / 37死囚主張死刑違憲 檢察司長郭永發領軍應戰

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死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭將於4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，各界高度關切。

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）牽動死刑存廢的死刑釋憲案將於23日開庭，37名死囚全數聲請，主張死刑有違憲法保障的生存權、比例原則；法務部預計將由檢察司長郭永發率領3名檢察官出庭，說明死刑存廢立場。

根據37名死囚先前提出的法規範憲法審查聲請書，聲請人主張死刑制度的存在及執行，有違憲法第15條保障人民生存權的意旨，也違背憲法第23條的比例原則。

聲請書提到，廢除死刑制度並非代表國家即漠視被害人及家屬的人權保障，被害人及家屬的人權，國家應透過完善的補償與救助管道予以保障，而非由國家帶頭殺戮，對加害人處以極刑加以報復。

聲請書指出，現行死刑制度以死刑為手段，縱欲達成警惕社會與處罰行為人的目的，但對行為人造成的損害，是以剝奪不可回復的生命為手段，而欲達成保障國家、社會與人身等法益目的，顯然違反比例原則。

37名死囚聲請書提到，死刑制度與憲法第7條的平等原則有違，人人均有被承認為法律主體而得享有人格的權利，包含國家在內的任何人均不得以任何方式否定他人人格，而死刑制度是將行為人由有人格的人變為無人格的物（屍體）的手段，已使人民生存權處於得被其他人否定的不平等狀態。

聲請書提到，祈請大法官宣告死刑違憲，「世異時移，變法宜矣」，判決確定後，待死期間，待決死囚作為人經歷時空變化，而有所變化；作為一個世界矚目、成功實踐民主國、法治國的年輕國家，法院必定也處於快速成長、迅速成熟的時期，而有所變化。

聲請書最後提到，悲劇發生、一而再反覆發生，司法權如何擲地有聲，讓行政權、立法權知悉如何面對悲劇、如何理解悲劇成因，防止下一個悲劇，聲請人深信都可以、也必須，從這一類的法規範憲法審查案件中出發。

監察院國家人權委員會的鑑定意見書則指出，廢除死刑是促進人類尊嚴及人權進步發展的必要手段，「生」與「死」之間並不存有灰色地帶，生命既已消逝，人性尊嚴及生命權也即無從附麗與保障。

人權會認為，死刑制度作為國家刑罰，實為政府對人民生命的剝奪，有違法治國家保障人權核心目的，目前國家懲罰殺人的法律，本身卻也以刑戮殺人，以殺止殺，實難以止殺。

財團法人犯罪被害人保護協會意見書則指出，憲法保障的基本權並非毫無限制，國家透過嚴格及合理的刑事程序宣判死刑，並無違憲；此外，死刑制度屬於立法形成自由層次，且具有防衛社會安全的目的，廢除死刑必須有社會共識。

意見書指出，犯保協會今年3月間，從近3年開案服務故意犯罪致死案且目前仍在服務的347案中，隨機篩選完成90份問卷調查，顯示非常高比例的被害人家屬傾向不贊同廢除死刑。

犯保協會並引述被害人家屬說法，包括「以前覺得死刑存廢與自己無關，但沒想到有一天居然為受害者家屬，才知道死刑對家屬來說是多麼重要的刑責，死刑是可以給家屬活下去的安慰和動力」、「犯罪行為人認為無死刑的情況下，只要被關就好還能吃免錢牢飯，卻要讓被害者家屬養這些犯罪行為人而感到憒怒」，供憲法法庭參考。

憲法法庭網站資料顯示，俗稱死刑釋憲案的「111年度憲民字第904052號王信福聲請及相關併案」將於23日上午10時開庭，先由聲請人方訴訟代理人、法務部代表開場陳述，隨後安排專家學者、鑑定機關及團體代表陳述意見。

開場陳述後將進行交互詰問，由聲請人方詢問法務部、專家學者、鑑定機關及團體等，接著由法務部詢問聲請人、專家學者、鑑定機關及團體；上半場的言詞辯論預定午間結束，下午2時30分開始進行大法官詢答90分鐘，最後由聲請人方、法務部各進行15分鐘的結辯。（編輯：蕭博文）1130414