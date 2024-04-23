法務部：476殺人案只有1件死刑定讞 審判嚴謹

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（中央社記者林長順台北23日電）憲法法庭進行死刑釋憲案言詞辯論，法務部檢察司長郭永發說，近5年殺人等案共476件，只有1件判死刑定讞，審判相當嚴謹。支持死刑民調高達8成以上，與主張廢死者差距相當大。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。

憲法法庭上午進行開場陳述、交互詰問後，下午進行大法官詢答。大法官詹森林詢問假設像鄭捷案等情節重大案件，在沒有誤判的狀況下，死刑是否違憲。死囚訴訟代理人李念祖表示，怎麼定義是個問題，情節重大是否處死刑是另一個問題。1998年羅馬規約沒有規定情節最重大之罪要處死刑，1966年的公民與政治權利國際公約也是如此。

詹森林問法務部，大法官審理同性婚姻、通姦除罪等案，法務部均主張違反多數民意，現在又說廢除死刑違反多數民意，大法官是否一定要跟民意妥協。另外，前法務部長陳定南部長曾主張死刑替代方案，是否立法怠惰。

郭永發指出，死刑不能拿同婚、通姦除罪化相比，死刑涉及國家刑事政策，同婚涉及的是個人法益，通姦則是侵害配偶權的問題，這兩案與死刑無法比較。

郭永發表示，支持死刑的民調高達8成以上，與主張廢死者差距相當大，從民國108年至今476件有關殺人等命案僅1件死刑定讞，可見審判過程相當嚴謹。

法務部檢察司副司長簡美慧表示，廢除死刑跟死刑合憲是兩回事，法務部認為死刑存廢可以討論，只要消弭民意反彈在合理合宜替代案之下就可以討論死刑存廢，法務部並沒有立法怠惰。（編輯：方沛清）1130423