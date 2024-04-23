國家人權委員會和犯保協會 廢死與否各提立場

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（中央社記者劉世怡台北23日電）憲法法庭今天進行死刑釋憲案言詞辯論庭，鑑定機關國家人權委員會代表說，死刑制度侵害人權應廢除；犯保協會代表則說，歷次重大命案衍伸人權立法，應尊重8成民意反對廢死。

國家人權委員會代表、監察院監察委員高涌誠指出，人權保障在於生命存在，現存的死刑制度以剝奪人民生命為刑罰制裁，侵害基本權的核心及本質，與法治國家保障人權目的及國際人權公約相悖。

高涌誠說，為了本件釋憲案，國家人權委員會特別商請國際犯罪學學者，針對死刑制度，以台灣現況做研究及提出意見，其中英國牛津大學法學院Carolyn Hoyle教授認為，台灣的江國慶案為錯誤定罪，死刑判決也顯現階級上的歧視。

高涌誠說，美國哥倫比亞法學院Jeffrey Fagan教授分析，2002至2022年殺人數量及殺人率均穩定下降，即使2011年台灣死刑判決遽增，但殺人率整體下降趨勢未受影響，2018年至2022年期間，只執行2次死刑，但整體暴力犯罪率仍持續下降；比較新加坡有死刑，香港無死刑以及美國部分州有死刑、部分州無死刑，可以確定謀殺率與死刑無關，也就是死刑缺乏嚇阻證據。

國家人權委員會鑑定意見書指出，死刑既無嚇阻作用，也無法彌補因犯罪而生的裂痕，而且對於被害人正義的實現、心靈的治癒，究竟有何正面意義？應為這次憲法法庭須深刻思考的要點。

國家人權委員會指出，雖然憲法沒有生命權或人性尊嚴的明文規定，但仍主張生命權乃是超越憲法而存在，是一切人民基本權利之源，「生」與「死」之間並不存有灰色地帶，生命既已消逝，人性尊嚴及生命權也即無從附麗與保障。

死刑制度作為國家刑罰，實為政府對人民生命的剝奪，有違法治國家保障人權之核心目的，目前國家懲罰殺人的法律，本身卻也以刑戮殺人，以殺止殺，實難以止殺。

廢除死刑已為人權保障的主流趨勢，並屬於國際法的強制規範，全球已有3/4的國家廢除死刑；國家人權委員會衷心希望，國家應是在充分尊重生命權及人性專嚴的前提下，修復因犯罪造成的創傷，以守護在黑暗中期盼正義的被害人家屬。每個人的權利及尊嚴都能獲得保障。

財團法人犯罪被害人保護協會代表陳淑貞表示，犯罪案件使被害人失去生命，間接被害人就是死者家屬，隱形被害人則是社會大眾，以國內重大命案發生後衍伸的人權立法為例，彭婉如命案後催生婦女權利保障、白曉燕命案後的犯罪被害人保護法等，這些都是血淚法案。

陳淑貞指出，社會大眾對於是否廢除死刑，已強烈表達意願（民意有超過八成反對廢除死刑），憲法法庭不能夠忽視，而且死刑存在，就應該執行死刑，否則犯罪被害人的人權如何獲得保障，死刑制度是合憲的，不應廢除。

犯保協會鑑定意見書則指出，根據Our World in Data1公布「2022世界人權指數排名」，台灣與日本、美國同為0.93分，人權指數於世界各國名列前茅，另聯合國開發計畫署於2024年3月13日發布 「2023/24人類發展報告」，新加坡名列世界排名第9，但日本、美國與新加坡此等先進國家仍然保有死刑，因此死刑制度與國家人權狀態或發展，並無絕對關係，自屬國家因應社會發展與民情感受所為的立法形成。

意見書指出，歷次關於死刑的違憲審查，共3件認定並無違憲，可見大法官肯定在維護國家安全、社會秩序及增進公共利益的權衡下，實行死刑制度並不違憲。

意見書指出，生命權為一切自由權利的基礎，依據世界人權宣言的「人人有權享有生命、自由與人身安全」，此處所稱 「人人」，是指所有人，當然包含被害人及其家屬，並非單指犯罪者，當犯罪者侵害被害人的生命權時，即是對他人生命審判且逕自剝奪，已侵害被害人的人身安全權利及人性尊嚴，國家透過嚴格及合理的刑事程序做出的死刑宣判，並無違憲。

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意見書指出，國家應儘速執行死刑，死刑犯長期在監未執行，也影響囚情，有死囚活得痛苦而自縊，再例如之前發生的高雄大寮監獄挾持事件，受刑人也是認為活的尊嚴都沒有了，還要拖累家人，那就剩「自殺」和「拚了」這條路，進而造成挾持事件，更引起社會大眾恐慌。

犯保協會曾對被害人家屬進行的問卷調查詢問「您是否贊成有死刑？」問題，贊成有死刑者佔96.7%；詢問「若廢除死刑，給犯罪人有改過自新的機會，您同意 嗎？」問題，不同意者佔82.2%；詢問「若犯罪人被判死刑，對您來說的意義是什麼？」問題，有83.3%認為是犯罪行為人應付的代價。（編輯：方沛清）1130423