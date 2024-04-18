糖尿病患者吃排糖藥 斷食減重釀酮酸中毒

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）罹患第二型糖尿病的蔡姓婦人長期服用排糖藥，擅自採斷食法減重，出現全身乏力、呼吸喘等症狀，診斷為酮酸中毒。醫師呼籲，服用排糖藥不可任意斷、禁食，以免後果嚴重。

衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡今天透過新聞稿指出，54歲蔡姓婦人在5年前發現罹患糖尿病，近2年改服用排糖藥，血糖控制不錯，糖化血色素大都小於7。她日前進行186斷食，18小時不進食，數日後開始全身沒力。

蔡旻叡說，婦人原本以為只是飢餓虛弱，沒想到呼吸變喘，到急診量測呼吸速率達到每分鐘45下，血糖200mg/dL、酮體數據4.1mg/dL，確診為酮酸中毒，緊急醫治後才轉危為安。

蔡旻叡表示，空腹時間太長會導致糖分來源攝取不足，因排糖藥效，腎臟仍在進行排糖，身體無法利用血糖產生能量，會改分解脂肪產生脂肪酸作為身體所需能量，脂肪酸進一步在肝臟被轉換成酮體，使得血中酮體濃度上升，造成代謝性酸中毒，即為酮酸中毒。

酮酸中毒臨床症狀為腹痛、噁心、想吐、虛弱無力，嚴重者會呼吸加快變喘、感到呼吸困難，有致命風險。

蔡旻叡說，服用排糖藥要多喝水，避免泌尿道感染，但也要注意斷食或禁食的風險，若因手術必須禁食，也要向醫師說明，評估是否停藥或以其他降血糖藥替代。（編輯：黃世雅）1130418