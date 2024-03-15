昏迷才揪出糖尿病作怪 注意高血糖6警訊

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）1名中年男子常頭暈、口渴且體重下降，歸咎工作壓力大沒多想，昏迷送醫才揪出糖尿病作怪。醫師提醒注意6大高血糖警訊，當傷口癒合慢、感冒長時間並反覆感染等，都要小心。

許多看似常見的症狀，其實可能是血糖高導致。開業小兒科家庭醫學科診所院長許惠春今天透過新聞稿指出，常遇到病人是因為一些不具特異性的症狀來求診，若只針對症狀處理，但血糖高卻不控制，可能只是治標不治本，長期血糖高會導致血管、神經甚至心腎等器官病變等問題。

例如1名中年男子感到頭暈、口渴、體重下降等身體不適現象，原以為是工作壓力造成而不以為意，不料這個月初昏迷被家人送醫，發現血糖竟高達1500，是正常值約15倍，確診糖尿病，因嚴重脫水急性腎衰竭還合併酮酸中毒，被發病危通知，在加護病房連續注射胰島素後迅速將血糖控制下來，才脫離險境。

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許惠春提醒6大容易被忽略的警訊，首先是口渴頻尿，糖尿病患者血液糖分高，身體如同「蜜餞」泡在高濃度糖漿中，導致細胞水分流失，讓大腦發出「缺水」的訊號，使患者口渴，也因為尿液出現糖分產生滲透性利尿，導致尿量增加。

尿泡遲遲未散也是警訊，其他還包括傷口癒合慢、皮膚沒有紅疹但持續癢、勃起障礙，以及感冒長時間且反覆感染。許惠春呼籲，若有這些症狀，就應該盡速就醫，確認症狀是否因高血糖所導致。（編輯：管中維）1130315