苗栗婦子宮脫垂忍8年 引發腎衰竭敗血症急就醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣60歲婦人8年前被診斷出子宮脫垂，因害怕手術遲未積極治療，隱忍至近日排尿困難、高燒才掛急診，發現子宮已脫垂至陰道外，並引發急性腎衰竭、敗血症。

苗栗縣大千綜合醫院今天分享這起案例表示，這名王姓婦人日前排尿困難、排尿疼痛、全身無力、高燒至攝氏近39.5度到院急診，經檢查發現兩側腎臟水腫、急性腎衰竭、白血球指數高達3萬9000，有敗血症現象。

經泌尿科醫師緊急處理排尿困難問題後，院方安排會診婦產科，婦產科醫師劉榮啟發現，婦人就是8年前診斷出子宮脫垂第3級的病患。

劉榮啟指出，骨盆器官脫垂包含子宮、膀胱、小腸脫垂；脫垂可分為0到4級， 0代表沒有脫垂、1代表脫垂的位置位於陰道中段、2代表脫垂位置到達處女膜或陰道口（能摸到脫垂的部位）、3代表脫垂已經到陰道外面、4代表整個子宮、膀胱或腸子完全脫垂。

他說，婦人8年前就被診斷子宮脫垂第3級，但因害怕手術遲未回診積極治療，隱忍至今已達子宮脫垂第4級合併膀胱及小腸脫垂、膀胱出口阻塞等問題，更引發急性腎衰竭、敗血症。

婦人經抗生素治療2週後，由醫師以高度環紮修補脫垂的膀胱及小腸，再以陰道網膜做微創骨盆底懸吊手術治療，徹底解決脫垂的問題並改善排尿阻塞，腎功能也恢復正常。術後回診追蹤時，婦人說，多年來因脫垂問題煩躁抑鬱，如今心情也開朗許多。

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劉榮啟表示，骨盆器官脫垂見症狀包含下體異物感、下墜感、能摸得到膀胱或子宮、頻尿、排尿困難、無法解尿或夜間排尿次數頻繁等，高風險族群為多次懷孕生產、停經婦女、肥胖、便秘、慢性咳嗽、工作需要提重物等會使腹壓增加者。

他提醒婦女朋友，生產後可以多做凱格爾運動、更年期時盡量減少搬重物來預防骨盆器官脫垂，也可於每年1次的抹片檢查，請醫師確認是否有骨盆器官脫垂的情況，切莫因害羞或害怕治療而延誤就醫。（編輯：張銘坤）1130402