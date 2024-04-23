死刑釋憲案 律師：任何人都沒資格結束他人生命

（中央社記者林長順台北23日電）憲法法庭今天進行死刑釋憲案言詞辯論庭，37名死囚訴訟代理人李念祖指出，憲法不該允許政府以應報之名行報復之實，不要將死刑冒充被害人的賠償，任何人都沒有資格結束他人的生命。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。

聲請人方訴訟代理人、律師李念祖、李劍非、李宣毅進行開庭陳述。

李宣毅指出，死刑的存在讓國家怠惰，疏忽犯罪成因的追尋定讞後被害人的照料有所疏忽，沒有人可以代表被害者，他於1996年高中暑假，把他一手帶大的阿嬤遇上搶劫，死在街頭，當時他有強大意圖想殺了犯罪行為人，想要復仇。進入大學後，仇恨之火終日焚燒著他。

李宣毅表示，犯罪學中各種罪犯的解析讓他自由，他猜測犯罪成因可能是年輕人想去賭場翻身、可能是失業的中年人走投無路等，到底是家庭、學校、部隊、職場哪個環節讓這些人與社會脫節。他認為每一個人都是來自母親子宮的天使，為何最後卻培養出令人痛恨的罪人。

他說，如果可以了解犯罪者墮落的過程，為何執著於殺掉墮落的天使，忽略了誘惑的撒旦。例如在哈利波特中，大魔王伏地魔的重返是不被允許的，因為會證實行政系統的失敗，原本社會有很多機會可以挽救罪大惡極的人，遠離撒旦的誘惑，如果可以追溯犯罪的成因，國家系統的失能會不斷被發現，進而修復。

李宣毅指出，他漸漸意識到想要追殺的不是那個被告，而是犯罪成因，唯有如此，才能阻止悲劇再度發生。阿嬤的死是提醒大家擁抱身邊的人，唯有緊密聯繫人與人的關係，放棄歧視、排除身邊的人，犯罪成因才有滅絕的可能。不要再用暴力回復暴力。死刑的廢除不是源自歐洲的人文思想，而是一個痛苦過久的人的反應。

他認為，創傷需要國家建立有效的系統來協助，雖然很難，死刑的存在降低國家步上艱困道路的決心。為了更美好、更安全的社會，應該要直接面對問題，而不是藉由死刑來逃避。

李念祖表示，死刑侵入身體、強加痛楚、剝奪生命，以嚇阻與應報來維持社會秩序，他質疑是否有正當性。死刑能增加多少嚇阻作用，難以確知，為了增加缺乏實證的嚇阻效果而剝奪生命，犧牲與效益是否合乎比例，答案取決於生命的價值為何。大法官釋字576號解釋早已確認「生命無價」。

李念祖指出，刑法一開始就顯示死刑是殘酷的應報，在鬧市流血行刑嚇阻的效果最好，但刑法放棄公開執行，改採隱匿執行，立法理由是「死刑殘酷，不利教化」，但隱匿執行就不殘酷嗎，寧可放棄公開執行的嚇阻效果都可以放棄，殘酷應報才是死刑的真正目的。

李念祖表示，應報來自報應、報復，法律不許被害人報復，憲法也不該允許政府以應報之名行報復之實，不要將死刑冒充被害人的賠償，何況應報或報復都缺乏客觀理性的標準，全然是情緒、情感恣意作用，法官認為該死就判死，量刑時一再使用人神共憤、令人髮指等語，缺乏客觀的情緒語言，提供死刑是不理性的證明。

他說，法官還有一句名言「求其生而不可得」，這句話不過就是說「非殺不可」，但也是結論，沒有理由，這是社會防衛。受刑人完全置於公權力控制之下，長期監禁足以防衛社會，剝奪生命不是正當理由。任何人都沒有資格下令或動手實際結束他人的生命，將生而平等的活人變成屍體，一個人不會因為是法官就高人一等，有資格下令或動手殺人。

李念祖表示，今天的刑法不是依禮教而設，討論死刑違憲不該受到不倫的指責，請憲法法庭揚棄不合時宜的釋字第476號解釋，否定報應性。中國西漢開國者劉邦將秦國的死刑留下，直到今天，還是報應論，梁山好漢也說替天行道，但法官是人，不是神、不是天，也不是梁山好漢，民主的憑藉不是神權而是理性，不要再動殺機，以殺止殺。2000餘年殺心還揮之不去，是畫句點的時候了。

李劍非則指出，死刑的正當理由中，最常聽到的是以多數民意支持作為基礎，但正如釋字748號解釋揭示，基本權的保障為憲法的基本職責，人性尊嚴、生命權的剝奪與界線是重要的基本權問題，釋字第603號解釋也提到，雖然民意調查能作為解釋參考的事實資料，但不能作為論斷憲法意旨的依據。

他說，多年來所謂的多數反對廢死是過於簡單的說法，因為這種民調都是在問不存在的假問題，「人民接受無條件的廢死嗎？」但在憲法上要問的是是否存在替代死刑的措施。國家發展委員會的民調中，如果改採終身監禁不得假釋，有51%贊成；法務部也曾表示若有配套措施，人民的反對廢死意見降低。

李劍非表示，法務部2018年的民調也顯示，56%民眾同意有條件廢死；中正大學犯罪研究中心多次在報告中承認，人民會因配套措施改變態度。德國在廢死時，民意是支持死刑的，一直到20年後才改變，可見民意會隨著政府推行的替代方案而改變。

李劍非說，法務部已多次確認，有包括較長的有期徒刑、特殊無期徒刑、保安監禁及終身監禁等替代方案。前法務部長陳定南及法務部長蔡清祥在立法院的報告中，均以說明無期徒刑或較長的有期徒刑是廢除死刑的有效措施。

他認為，早在20年前台灣就已經有了替代方案的研究和準備，但政府一直以無條件廢死的命題與理由，持續怠惰不作為。同性婚與通姦罪除罪作出解釋前，民意都是多數反對，但終究會理解大法官對憲法的基本價值的維護。（編輯：李錫璋）1130423