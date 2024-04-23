律師李念祖主張死刑違憲 檢察司長郭永發領軍應戰

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（中央社記者劉世怡台北23日電）王信福等37名死囚認為死刑規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭今天召開言詞辯論庭，聲請人訴訟代理人（律師）李念祖等16人到庭，關係機關法務部由檢察司長郭永發領軍出庭辯論。

死刑存廢一直是社會矚目的議題，尤其台灣社會發生重大刑事案件，是否廢除死刑或執行死刑就會成為社會討論的焦點。台灣目前有37名死刑犯尚未執行，他們主張死刑違反憲法平等權、生存權、平等原則等，向聲請法規範憲法審查。

憲法法庭今天開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人共計16人出庭，包含李念祖、李宣毅、李劍非、高烊輝、李艾倫、翁國彥、陳思妤、林欣萍、羅開、王淑琍、劉繼蔚、莊家亨、薛煒育、周宇修、王寶蒞及林俊宏。

關係機關法務部由檢察司長郭永發帶領副司長簡美慧、主任檢察官李仲仁、最高檢察署檢察官林麗瑩出庭辯論。

此外，法台上原本為許宗力等15名大法官，考量大法官蔡烱燉曾審理死囚王鴻偉案、蔡彩貞曾參與死囚王柏英案、尤伯祥曾任死囚邱和順辯護人，3人迴避後，法台僅大法官12人。

出庭專家學者6人，包含中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀、許家馨、開南大學法律學院暨法律學系教授鄭善印、國立台灣大學法律學院教授謝煜偉、特聘教授顏厥安以及國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連。

另外，鑑定機關監察院國家人權委員會由高涌誠到庭，鑑定團體財團法人犯罪被害人保護協會則由律師陳淑貞出庭表示意見。

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憲法法庭規劃，死刑釋憲案上午10時開庭，先由聲請人方訴訟代理人、法務部代表開場陳述，隨後安排專家學者、鑑定機關及團體代表陳述意見。接著進行交互詰問，由聲請人方詢問法務部、專家學者、鑑定機關及團體等，接著由法務部詢問聲請人、專家學者、鑑定機關及團體。

下午2時30分開始進行大法官詢答90分鐘，最後由聲請人、法務部各進行15分鐘的結辯。（編輯：張銘坤）1130423