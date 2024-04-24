死刑釋憲案 6 / 蔡清祥：死刑規定合憲 是否廢死應由立法機關決定

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死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，各界高度關切。

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（中央社記者王揚宇台北24日電）37名死囚認為死刑規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭昨天開庭辯論。法務部長蔡清祥今天表示，死刑規定合憲，至於是不是廢死是另一個問題，應由代表民意的立法機關決定。

立法院司法及法制委員會今天進行如何透過行政簡化、訴訟減量與科技運用以降低基層司法體系負擔的成效與精進期程專題報告，蔡清祥列席說明，並於會前接受媒體聯訪，針對死刑釋憲案作上述說明。

蔡清祥說，法務部的立場非常明確，對於死刑的規定，法務部認為合憲，而且大法官會議之前做過釋憲，也都認為是合憲，現在情勢沒有很大改變，因此法務部堅決主張死刑規定合憲；至於是不是廢死，那是另外一個問題，應該由代表民意的立法機關做決定。

媒體追問，多數民意反對廢死，但有大法官認為難道只能跟民意妥協。蔡清祥說，這是大法官的意見，他尊重。

台北市議員苗博雅、民進黨立委黃捷在質疑國民黨立委徐巧芯後，收到恐嚇信，引發討論。蔡清祥說，任何人如果受到恐嚇，應該立即報案，由警方蒐證，必要時也會報請檢察官指揮偵辦，絕不容許違法行為。

至於徐巧芯遭人告發涉嫌詐欺、貪污，被列他字案偵辦。蔡清祥說，關於個案問題，受理的檢警機關都會依法偵查。

此外，國民黨立委羅智強、謝龍介質詢時問到，如果大法官做出死刑違憲判決，該如何因應。蔡清祥說，法務部的立場是死刑合憲，無法預期大法官釋憲結果，不管結果為何，都有預擬方案，就看最後解釋文內容。（編輯：謝佳珍）1130424