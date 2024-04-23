主張死刑合憲 法務部：不侵犯人性尊嚴非酷刑

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（中央社記者林長順台北23日電）37名死囚聲請釋憲，憲法法庭今天開庭辯論。法務部檢察司長郭永發指出，死刑不違反生命權保障，也不侵犯人性尊嚴及構成酷刑，請憲法法庭對死刑做出合憲性判決。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。

法務部代表郭永發在開場陳述中指出，死刑制度在司法院釋字第194號、第263號、第476號等歷次憲法解釋，大法官已數次宣告合憲，死刑制度已長期為憲政秩序所肯認，有鑑於目前憲政秩序、社會法價值未有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境並無變遷，憲法法庭應維持向來死刑合憲的見解。

郭永發表示，死刑不違反生命權保障，也不侵犯人性尊嚴及構成酷刑，應屬合憲的法定刑，生命權固為憲法保障的基本權利，但並非不得以法律干預之，就生命權的干預，一般認為憲法第23條的「限制」包括「剝奪」在內，而依法律允許剝奪生命的情況，並不當然違反人性尊嚴；死刑制度屬於最後不得已的手段，亦非以殘忍、不合人道的方式執行，並非酷刑。

他說，死刑並不當然侵犯人性尊嚴，人性尊嚴的意涵並非固定不變，德國聯邦憲法法院強調，只能立於現階段認知的狀態，應從罪名、犯行，審判及執行過程，是否尊重主體性加以論斷。德國是經由基本法第102條明定廢除死刑，並非因生命權保障與人性尊嚴條款所導出的憲法結論。

郭永發指出，死刑是針對非死刑不足以衡平罪責的情節最嚴重犯罪，最高法院判決指出，情節最重大之罪，僅係得判處死刑的必要條件，而非充分條件，若有教化可能性，仍應排除死刑。說明死刑適用條件，應符合必要性原則。

法務部陳報的「法規範憲法審查言詞辯論意旨書」中也提到，公民與政治權利國際公約第6條並未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑，國際法上未絕對禁止死刑，難認禁止死刑為有共識的國際法原則。

法務部指出，死刑是重大爭議問題，應由代表民意的立法機關形成共識，而非透過司法判決逕行決定，目前大多數國家是透過立法或修憲程序廢除死刑，台灣的立法、行政機關尚未形成共識，民意有超過八成反對廢除死刑，不應透過違憲審查方式廢除死刑。

法務部表示，死刑在台灣社會中是一個意見針鋒相對且嚴重分歧的議題，涉及高度的價值取捨。釋憲者在此面臨所謂「抗多數困境」，亦即欠缺「直接」民主正當性的司法，卻要審查應經民主程序表達的政治、道德或社會價值，是否應謙抑自制的問題。

法務部指出，不可否認憲法價值應隨時代演進，釋憲者被賦予特別的憲法解釋權，也具有續造憲法的任務，但即便如此，也不應「高於」憲法 。

法務部表示，釋憲者也承擔了維持法治國秩序與功能的責任，應避免超越解釋憲法的界限，尊重其他憲法機關權責。釋憲者依自己認定的憲法價值秩序來解釋憲法，將成為「憲法的主人」，法治國也可能改造為司法國。（編輯：方沛清）1130423